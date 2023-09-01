美中商務部長 建直接溝通機制

美國商務部長雷蒙多結束大陸訪問行後，大陸商務部發言人束珏婷昨天就雷蒙多此行背景說明表示，中美同意在兩國商務部建立多層級溝通新機制，未來遇到重要問題兩國部長將及時直接討論。

束珏婷於大陸商務部昨天舉行例行記者會上指出，中美經貿關係不僅事關兩國，也具有全球性影響，受到各方廣泛關注。她表示，八月廿八日，王文濤與雷蒙多兩位部長達成具體務實的成果。「中美雙方同意在兩國商務部間建立多層級溝通管道，加強在經貿領域的溝通。」

對於達成的成果，一是兩位部長皆同意保持經常性溝通，遇到重要問題及時直接討論，每年至少會見一次；二是雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開兩次副部長級會議，並邀請雙方企業代表參加；三是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律就出口管制訊息進行交流，機制將有助於兩國政府加強對彼此出口管制政策的了解和溝通，表達雙方企業關切。

束珏婷稱，上述溝通渠道的建立，為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常態化討論提供了重要平台。是雙方穩定中美經貿關係，努力為工商界開展務實合作，營造良好環境的重要舉措。

而針對中美雙方在會談中還討論了什麼內容，束珏婷回應，雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務訊息保護問題進行技術磋商。此外，雙方就彼此關心的經貿領域問題，展開理性、務實、專業的深入交流。中方就美方對華三○一關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等議題表達嚴正關切。

束珏婷還表示，「近期包括美資企業在內的一些外資企業向中方反映，他們深耕中國市場幾十年，很希望擴大在華業務，而當前影響在華投資和運營的最大風險就是，中美關係大大增加了企業預期的不穩定性」。

此外，束珏婷指出，中方將始終堅持改革開放的基本國策，始終致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。她說，中國對外開放的大門只會越開越大，將繼續歡迎包括美國企業在內的各國企業來華投資。