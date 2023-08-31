影／老師午休走在路上被電線桿砸死 家屬求償1億美金

美國南卡羅來納州日前有一名女教師在午休時外出，沒想到意外突然從天而降，遭一根電線桿倒下砸中，導致她不治身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的羅賓森（Jeunelle Robinson）在南卡羅來納州瓦格納市（Wagener）擔任高中老師。8月23日當天羅賓森在午休時外出，一輛聯結車卡到路邊的電線，導致電線桿倒下，而躲避不及的羅賓森就被電線桿給砸中。

Pt 1: Wagener-Salley High School teacher Jeunelle Robinson was walking down the street during lunchtime last Wednesday when her life was senselessly taken after she was hit by a defective utility pole whose rotten wood snapped after the utility lines were hit by a semi. pic.twitter.com/dxFGxG9C8p — Justin Bamberg, Esq. (@JustinBamberg) 2023年8月29日

目擊者表示，當下有看到羅賓森試圖閃避，不過意外發生的太突然，她還是被電線桿給狠狠砸中。現場應急人員先將她送往當地的醫療中心，後來又轉送到喬治亞州的奧古斯塔大學醫療中心（Augusta University Medical Center）治療，但最後仍不治身亡。

羅賓森家人聘請的律師表示，這根電線桿已經有幾十年歷史，是因為電力公司沒有定期進行檢查，才會導致電線桿倒塌。羅賓森家人對電力公司提出1億美元（約31億元台幣）的賠償金，並要求該公司撥款1000萬美元（約3億元台幣）以羅賓森名義設立獎學金，藉此鼓勵未來想成為教職的大學生。