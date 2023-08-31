影／老師午休走在路上被電線桿砸死 家屬求償1億美金
美國南卡羅來納州日前有一名女教師在午休時外出，沒想到意外突然從天而降，遭一根電線桿倒下砸中，導致她不治身亡。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的羅賓森（Jeunelle Robinson）在南卡羅來納州瓦格納市（Wagener）擔任高中老師。8月23日當天羅賓森在午休時外出，一輛聯結車卡到路邊的電線，導致電線桿倒下，而躲避不及的羅賓森就被電線桿給砸中。
目擊者表示，當下有看到羅賓森試圖閃避，不過意外發生的太突然，她還是被電線桿給狠狠砸中。現場應急人員先將她送往當地的醫療中心，後來又轉送到喬治亞州的奧古斯塔大學醫療中心（Augusta University Medical Center）治療，但最後仍不治身亡。
羅賓森家人聘請的律師表示，這根電線桿已經有幾十年歷史，是因為電力公司沒有定期進行檢查，才會導致電線桿倒塌。羅賓森家人對電力公司提出1億美元（約31億元台幣）的賠償金，並要求該公司撥款1000萬美元（約3億元台幣）以羅賓森名義設立獎學金，藉此鼓勵未來想成為教職的大學生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言