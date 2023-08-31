馬斯克有新點子？Ｘ計劃蒐集用戶的生物辨識資料與學經歷

前身為推特的社群媒體平台Ｘ更新了隱私權政策，把一項計劃將蒐集的新型用戶資料納入其中：生物特徵。

Ｘ在新政策中表示：「基於您的同意，我們可能會出自安全、保障和識別目的，蒐集並使用您的生物特徵資訊。」Ｘ並未定義它所認為的生物特徵，不過其他公司已使用這一詞來形容從一個人臉部、眼睛和指紋蒐集到的資料。

Ｘ的公司代表並未立即回覆置評請求。

社群媒體公司蒐集與使用個資的方式長期來引發使用者和全球監管機構的批評，包括銷售為用戶興趣量身打造的廣告，以及搜尋歷史。

目前不清楚Ｘ將如何蒐集用戶的生物辨識資料或蒐集後的用途。去年收購推特的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）曾表示，他的優先事項之一是清除假帳號、推動更多使用者使用申請藍勾勾的服務，所謂的藍勾勾就是經過驗證的付費機制，用戶必須每月支付8美元。

Ｘ表示，也打算蒐集使用者的工作與學歷資料。根據Ｘ更新後的隱私權政策，「我們可能會蒐集並利用您的個人資料（例如你的工作經歷、學歷、就業偏好、技術與能力、求職活動與參與等），以便為您推薦可能的工作職位、讓僱主找尋可能的人選，並且向您展示更多相關廣告。」

先前Ｘ的隱私權政策並未納入有關生物辨識資料或學經歷等參考。

另外，一件在今年稍早提出的集體訴訟案指控Ｘ在未經同意下，不當蒐集、儲存與濫用伊利諾居民的生物辨識資料。根據這樁已在7月11日提出的訴訟，Ｘ「沒有充分告知與推特互動的個人，它蒐集與/或儲存上傳至推特、含有人臉的每張照片的生物辨識身分標誌」。