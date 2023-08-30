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人民保母伸魔爪！警載女子赴荒涼路邊性侵 下場出爐
美國發生一宗令人髮指的警員性侵案。一名時任副警長3年前沿路攔截一名女子，拘留並接載對方到荒涼路邊，強迫女子為他口交，受害人擔心一旦反抗便遭射殺，當刻只能屈服，事後報警求助。該名淫警一度逃往其他州份，最終被捕，案件提堂後，淫警被判處12年6個月有期徒刑。
事件發生在阿拉巴馬州拉斯郡，現年33歲被告戴維森（Joshua Davidson）案發前在治安官辦公室工作3個月，當時擔任副警長一職。
案發2020年1月30日，戴維森執行交通攔檢期間，隨便找了個理由拘留女受害人，隨後駕駛警車接載對方到杳無人煙的地方，強迫對方為他口交。女受害人害怕遭戴維森開槍射殺，唯有屈服配合，獲釋後立即報案。警方以涉嫌人口販運、二級綁架和一級雞姦等罪名，向戴維森發出拘捕令。
戴維森聞訊後一度自首，同年5月承認干犯性侵罪行，但隨後逃往其他州份。警方同年7月在新罕布夏州將他逮捕，再引渡至阿拉巴馬州受審，最終戴維森被判處12年6個月有期徒刑。
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文章授權轉載自《香港01》
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