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不沾鍋、陶瓷鍋出現裂痕都該丟 醫生警告：塑膠微粒超多

聯合新聞網／ 綜合報導
德賽醫師建議不沾鍋或陶瓷鍋出現裂痕都應丟棄不再使用。圖擷自每日郵報
德賽醫師建議不沾鍋或陶瓷鍋出現裂痕都應丟棄不再使用。圖擷自每日郵報

美國一名醫生近期在社群媒體上分享自己不使用不沾鍋的原因，影片一po之後吸引不少網友點閱留言。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，德賽（Poonam Desai）是一名美國全科醫生，近期她在Instagram上發影片，表示為了家人的健康，自己平常做菜都選擇用鐵鍋或不鏽鋼鍋。

德賽在影片中提到，她不使用不沾鍋是因為如果清潔不當或使用方式錯誤，就可能導致不沾鍋上的塗料出現刮痕或缺口。這些刮痕或缺口可能會讓塑膠微粒摻雜到食物中，而攝取太多塑膠微粒便可能導致內分泌失調、身體激素失衡、生育問題或增加罹癌風險。

除此之外德賽也提到，她也會避免使用出現刮痕的陶瓷鍋，因為通常陶瓷鍋下方有一層鋁，這也會摻雜到食物裡面。她建議如果家裡有刮傷的不沾鍋或陶瓷鍋要盡快丟棄，不應該繼續使用。

不少網友紛紛留言分享自己的意見，有網友就說自己很久之前就注意到這項資訊，所以已經很久都沒用不沾鍋了。另一名網友則半開玩笑地說，每次看到這種影片都覺得很煩，因為總是會發現自己做了某些會致癌的事或不育的事，但也有網友表示，不能因為對方是醫生就覺得她發表的內容都是正確的，要多方查證。

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