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美國掀原民觀光潮 專家憂破壞環境

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。原住民旅遊在美國與世界各地逐漸受到歡迎。（Photo by psyberartist on Flickr under C.C. License）
示意圖。原住民旅遊在美國與世界各地逐漸受到歡迎。（Photo by psyberartist on Flickr under C.C. License）

美國改善偏遠部落交通措施，燃起國內民眾的原住民觀光浪潮！美國國內旅業的產值已達到140億美金，其中不少民眾選擇原住民部落作為觀光景點，帶動部落經濟與福利。但有意見指出，原民社區是許多生物的棲地，發展旅遊時，也應兼顧環境權益。

交通促部落觀光

BBC》報導，北美國內遊遊業逐漸興盛，如加拿大與美國的國內旅遊業產值分別達到20億與140億美金，原住民觀光也成為民眾關注的焦點。

然而，在殖民時期，原住民的土地因為政府需求，被大量開墾成公路與鐵路，以運送天然物資，目前有許多舊交通設施都已經廢棄，導致出入交通不便。但近年來，許多民間集團試圖推動修復計畫，將原住民軌道改建成自行車道或人行道，並將土地歸還給原住民部落。

如在美國華盛頓境內，改建至廢棄鐵道的「奧林匹克探索步道」即將完工，路上有著白雪皚皚的風、溫帶雨林與冰川湖等景觀，沿途也設有原住民藝術畫廊、部落圖書館等文化建設，促進部落觀光發展。

旅遊不該破壞自然

原住民文化成為旅遊賣點，不僅限於美國，今年3月也曾於澳洲舉辦「世界原住民族旅遊高峰」，會中強調，世界原住民族必須朝著自覺、尊重、合作的方向共同努力，除了探討原住民觀光發展之外，也討論如何兼顧生態環境的議題。

台灣原民會主委夷將．拔路兒也於該高峰會指出，台灣是亞洲旅遊重要的目的地，有16族的原住民族，各族群的語言、生活、文化各有差異；而從語言、考古、基因及構樹等研究，大都指出台灣就是南島語族的起源地。

但《euronews》提到，原住民社區僅佔全球人口的5%，但卻守護著高達80%的生物多樣性，所以原住民文化觀光在兼顧自然利益的前提下，讓旅遊收入挹注到部落社區，強化教育與公衛等項目。

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原住民 美國

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