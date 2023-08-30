快訊

放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

怕爆！「蘋果客服Mail」稱Apple Pay被鎖 一驗證Apple ID權限送詐團

華堡太小？美國漢堡王「廣告欺騙顧客」遭集體訴訟

美國旅遊熱潮不退 本周末勞動節連假逾1,400萬人將搭機出遊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊。路透
美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊。路透

美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊，9月1日的人潮將最多，建議提早抵達機場並保持耐心。調查也顯示，超過20%美國人打算在未來半年出國旅遊，創新高。

美國今年勞動節在9月4日周一，因而本周末為勞動節連假。MarketWatch報導，運輸安全管理局預期，9月1日將有近300萬名旅客在機場安檢點。該機構預期，今年的勞動節連假一直到9月6日止，航空旅客量將比去年同期增加11%。

運輸安全管理局指出，今年夏季的旅客量比2019年夏季（新冠疫情爆發前）還多，「成為歷來最繁忙的夏季旅遊季」。夏季旅遊熱潮也使機票價格居高不下。

不過，旅遊熱潮至少短期不會結束。美國經濟研究聯合會（Conference Board）29日發布的調查顯示，8月有21.8%美國人計劃在未來六個月出國旅遊，比率高於6月的17.7%，也是該機構1978年起每隔一個月調查美國家庭旅遊意向以來的最高。

調查也顯示，24%美國人計劃未來六個月搭機旅行，比率是2020年3月新冠疫情爆發以來次高，45.9%的美國人有任何形式的度假計畫，一樣是2020年以來次高。

美國 出國旅遊 勞動節

延伸閱讀

雷蒙多抵達上海 期待公平競爭商業環境

馬斯克解除政治廣告禁令 誤導性資訊恐再現X平台

後座安全帶提醒裝置每年可挽救100人的生命？美國將強制上路

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

相關新聞

華堡肉餅比照片小一倍！美漢堡王遭顧客怒提集體訴訟

大家買東西應該都有遇過廣告照片和實物大小有落差的狀況，有美國民眾指控，連鎖速食店漢堡王用虛假和誤導性廣告，銷售漢堡和其他...

還能躲去哪？「滾燙美國」都市發展與全球暖化

2023年7月 熱浪來襲，位於美國西南沙漠地區亞利桑那州的鳳凰城，破紀錄連續 29 天最高溫達到攝氏 43 度以上。雖然沒打破 1990 年單次最高紀錄 50 度，但隨著聯合國理事長古特瑞斯（António Guterres）警告全球暖化已經進入滾燙期（global boiling），鳳凰城長達一個月的致命高溫也是史上第一，而且未來可能只會更常見。

紐約市區127年老水管爆裂！地鐵站變大瀑布「慘況曝光」

美國紐約一條古老的總水管今天在使用超過一世紀後破裂，驚人的大水灌入「時報廣場」（Times Square）旁的繁忙地鐵站

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

教堂山北卡大學博士生齊太磊(Tailei Qi)涉嫌槍殺該校應用物理系華裔副教授嚴資杰(Zijie Yan)案件引起高度...

美國旅遊熱潮不退 本周末勞動節連假逾1,400萬人將搭機出遊

美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊，9月1日的人潮將最多，建議提早抵達...

北卡槍案／老家親戚稱兇嫌精神正常、父母去世時沒回中國奔喪

在教堂山北卡大學攻讀博士學位的留學生齊太磊(Tailei Qi)，涉嫌於28日槍殺他的導師嚴資杰(Zijie Yan)的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦