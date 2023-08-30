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馬斯克解除政治廣告禁令 誤導性資訊恐再現X平台

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）今天宣布解除社群網站X的政治廣告禁令。 路透社
馬斯克（Elon Musk）今天宣布解除社群網站X的政治廣告禁令。 路透社

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天宣布解除社群網站X的政治廣告禁令；這個前稱推特（Twitter）的社媒平台2019年在全球祭出相關禁令，以打擊四處流竄的假消息。

綜合法新社與路透社報導，這家公司今年1月放寬它們在美國推出的「動機導向」廣告政策，表示將擴大放行更多類型的政治廣告，而允許在美國投放所有政治廣告的舉措，可能有助X增加營收。

美國2021年1月6發生國會大廈遇襲事件後，推特以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用前總統川普的推特帳號。在相隔逾兩年半後，川普不到一週前首次在這個社群媒體發文。

馬斯克宣布解除政治廣告禁令，恐使可能具有誤導性的政治資訊重回這個平台。

川普24日在喬治亞州到案被捕後，在X上傳為供犯罪檔案使用拍攝的大頭照，象徵重返這個在他執政期間最愛用的社群平台。

馬斯克去年收購這個平台，並在2022年11月解凍川普的帳號，然而川普並不領情，選擇自創社群網站Truth Social與支持者互動，但追蹤人數少了很多。

X在部落格貼文說，允許刊登政治廣告，從美國開始，這是「建立在我們對言論自由的承諾上」。

貼文指出，X政策禁止宣傳虛假或誤導性資訊，包括目的在破壞對選舉信心的虛假聲明。

但川普在X首次發文時，除了上傳監獄檔案照外，還在照片說明處寫著「選舉干預」（Electioninterference）。

X表示正在擴大安全和選舉團隊，以專注於打擊操縱這個平台的行為和「新的威脅」，並將提供一個可審查政治廣告的網路中心。

馬斯克收購後，隨即解雇數千員工，引發外界對X審核內容和可靠運作能力的擔憂，並質疑其是否為美國總統大選做好準備。

X表示，正在更新其公民當責政策（Civic IntegrityPolicy）以保護選舉，處理意在恐嚇或欺騙選民的內容，同時也能與馬斯克主張讓人們說出他們想說的理念保持一致。

馬斯克 X 廣告

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