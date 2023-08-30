美造無人機大軍 點名抗中

美國國防部副部長希克斯廿八日表示，五角大廈將在未來兩年內花費數億美元，加速生產數以千計無人機，抗衡中國大陸。

美國政治新聞網站Politico報導，希克斯在國防產業協會的新興科技會議上說，當下應快速提升科技研發，產業已經準備好了，國防部要從上到下改變，也要建立一個嚴格的目標。

希克斯表示，國防部預計花十八個月到廿四個月，在不同的領域打造數千套「自主武器系統」；但她並未進一步說明生產的具體計畫。

自主武器系統啟動後，不須操作可自行選擇並攻擊目標；美國的掠奪者和死神無人機都有此能力。Politico分析，這類自主武器被認為能有效對抗大陸在船艦、飛彈和部隊上快速成長的優勢，大量部署這些便宜、可消耗的無人機，不僅降低成本，也會讓部隊面臨更低風險。

防務新聞報導，這項名為「複製」的計畫基於兩個假設，首先，美方認為解放軍的優勢在武器和人員規模，而美國最佳應對之策是創新；其次，自主武器系統是正確發展方向。

Politico報導，五角大廈正努力對抗大陸威脅，包含在二○四○年之前可能進犯台灣；此外，美國軍援烏克蘭超過四百卅億美元，需要國防產業加速生產，補充美國自身軍備。

美國海軍學會新聞網報導，希克斯表示，「我們必須確保中華人民共和國領導人們每天醒來，都考慮到侵犯的風險，並得出『今日不宜』的結論，更有甚者，不只是今天，而是從今天開始到二○二七年、二○三五年、二○四九年之後的每一天。」