涉推翻大選 川普超級星期二前受審

美國前總統川普因試圖推翻二○二○年總統大選敗選結果遭起訴，辯護律師團要求延至二○二六年開審，華府特區美國聯邦地區法院法官坦雅．裘特康（Tanya Chutkan）廿八日在程序聽審中駁回要求，裁定此案將於二○二四年三月四日開審。此一日期將讓此案更受矚目，因為隔天就是十幾個州舉行總統提名人黨內初選的「超級星期二」。

對於裘特康裁定的開審日期，川普廿八日在社群平台發文寫道「我將上訴」。不過，法律專家說，法院對訴訟做出判決之前，被告無法以庭訊行程的安排為由提出上訴。

負責此案的聯邦檢察官史密斯原本建議開審日期為二○二四年一月二日，川普辯護律師團向法院主張，檢方提供證據資料極為龐大，需要時間準備，希望延至二○二六年開審，等於是二○二四年大選過後一年多。但裘特康只同意將開審日期推遲兩個月。她說：「對於這起事件，社會大眾有權看到迅速、有效的結果。」

裘特康在聽審中說，敲定開審日期與被告的個人或專業並無關係。對於法官裁定的開審日期，川普辯護律師勞洛廿八日在聽審當中雖然顯得頗為不悅，但表示會遵守法官安排。

包括此案，川普今年已四度被起訴。他被控向豔星支付封口費一案，明年三月廿五日將在紐約開審，非法保留機密文件並試圖妨礙司法案件將在明年五月廿日開庭，最後一起涉嫌在喬治亞州意圖推翻選舉結果，開庭時間未定。

雖然四度被起訴，但川普堅稱無罪，自稱遭到政治迫害。多項民調顯示，川普在共和黨總統初選的支持度遙遙領先。路透最新民調顯示，川普在黨內支持率為百分之五十二，領先排名第二的佛州州長德桑提斯四十個百分點。

不過，明年三月四日開審，對川普和共和黨相當不利。紐約時報報導，司法部先前曾表示此案可能在六周內審結，因此若如期開審，案件宣判時大約七成的州已完成初選。若川普被判有罪而又在初選拔得頭籌，共和黨在明年七月的全國代表大會就將面臨艱難決定，可能面臨強大的換將壓力，或是提名一個罪犯選總統。