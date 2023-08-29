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美商務部長：美中穩定經濟關係 符兩國利益與全球期待

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國商務部長雷蒙多。 路透
美國商務部長雷蒙多。 路透

正訪問中國大陸的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，基於直接、開放且務實溝通基礎上的美中穩定經濟關係是非常重要的，這符合美中利益和全球期待。

雷蒙多是今年以來第四位訪陸的拜登政府高層官員，也是5年來首位訪問北京的美國商務部長；專家學者日前預料，雷蒙多此行不會有重大突破，而是維繫雙邊關係的溝通管道。

商務部28日表示，雷蒙多與中國大陸商務部長王文濤達成強化溝通的共識，兩人至少一年面對面會晤一次；建立工作小組討論經貿與投資議題；並建構出口管制訊息交換平台，化解中方對美國國安政策的誤會。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul），美中共組工作小組太過天真且危險，中共竊取美國智慧財產，還駭入美國高官電郵，雷蒙多自己就是受害者；美國必須正視中共為對手，中方不惜代價損害美國國安，且在全球散布有害的獨裁主義。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在社群平台Ｘ（前推特）發文稱，中國共產黨想摧毀美國，雷蒙多必須挺身力抗美國最大的對手。

路透報導，雷蒙多當面向王文濤提及，美光（Micron）與英特爾（Intel）等企業在中國大陸運作所面臨的限制，雙方也討論中方日前禁止輸出鎵和鍺。

華盛頓郵報報導，雷王會包含會談和午餐共超過4小時，雷蒙多會後表示，華府無意遏制中國大陸的經濟發展，雷蒙多表示，遵守規範且持續成長的中方經濟符合雙方利益。

雷蒙多表示，美中擁有穩定的經濟關係非常重要，這符合兩國利益，也符合全球期待。

美國 北京

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