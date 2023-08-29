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美大使探視被判死緩美公民

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中美商務部長昨天會談，同日傳出在美國商務部長雷蒙多到訪北京前夕，美國駐北京大使伯恩斯獲准探視在囚的美國公民斯威丹。斯威丹二○一二年被大陸警方以製造和販賣毒品罪嫌逮捕，二○一九年被判處死刑，緩期兩年執行。此案引起中美當局關注，今年四月江門市中級法院駁回斯威丹的上訴，維持原判。

綜合美國之音等報導，伯恩斯廿日致電斯威丹的母親，告知已探視了在中國監獄中被關押的斯威丹。伯恩斯表示，他將向中國最高級別的官員提出要求，為斯威丹提供相關的體檢，讓斯威丹能夠基於醫療原因得到釋放或監外執行。但他坦言，美國國務院並不清楚中方想要什麼樣的條件。伯恩斯廿三日再次致電斯威丹的母親，透露斯威丹因不想繼續待在監獄而威脅要輕生。

美國政府曾稱，斯威丹是被誤抓。今年四月，美國眾議院外交委員會主席麥考爾就此批評北京，任意拘留並關押美國公民做法是令人作嘔的人質外交。他當時並稱，斯威丹在羈押期間遭嚴重虐待，還提到斯威丹被控犯下罪行的時間，根本不在中國境內。

斯威丹是美國德州人，二○一二年前往中國採購地板等裝潢材料時，在廣東省東莞市被逮捕。斯威丹已被關在廣東省江門監獄多年，由於環境惡劣，他多次絕食抗議且自殺未遂。

美國公民 伯恩斯 北京

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