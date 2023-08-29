快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

新聞幕後／侯友宜與郭台銘前天見過面 預計周三咖啡會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華爾街日報：川普回白宮 挺台恐動搖

聯合報／ 編譯季晶晶高詣軒／綜合報導
全球各國開始考慮前美國總統川普再掌白宮的可能性，擔心他引發全球貿易戰。路透
全球各國開始考慮前美國總統川普再掌白宮的可能性，擔心他引發全球貿易戰。路透

距離美國大選還有一年多，但全球各國已經開始考慮川普再度入主白宮的可能性。華爾街日報引述分析人士報導，正角逐共和黨提名而人氣居高不下的川普若再次勝選，美國對台灣的支持有可能動搖。

報導說，美國的盟友，包括法國和日本，認為川普反覆無常，不太有興趣培養長期結盟關係，以對抗俄羅斯和中國大陸的擴張政策；俄國和北京則認為川普是交易型領導人，有可能願意談成協議，以緩解烏克蘭和台灣等戰爭熱點區的緊張局勢。

政壇人士不願意公開發言得罪任何一屆政府，但各國受訪官員對川普重返世界舞台帶來的地緣政治影響，最普遍的擔憂之一是可能引發全球貿易戰。川普已威脅要對所有進口到美國的商品徵收新關稅，敵友皆然。

川普還威脅要讓美國退出北約組織。他的前國安顧問波頓最近說，川普若再當選，此事幾已成定局。部分國家正致力確保對烏克蘭的軍援，防範川普上台後縮減支持。

法國官員已示警歐洲盟國，有鑑川普可能回歸，歐洲須大幅擴增彈藥、飛彈防禦系統等軍武製造能力，以便自行供給武器給烏國。法國和東歐國家也正力推盟邦同意讓烏國加入北約，以嚇阻俄國入侵。

報導還說，分析家認為，如果北京在貿易問題上讓步，川普可能動搖美國對台灣的支持。對北京而言，雖然挑起貿易戰的是川普，但拜登維持了川普諸多對北京的強硬政策，除保留關稅，對大陸陸科技公司的限制亦擴大。

川普 美國大選 北京

延伸閱讀

共和黨辯論會出鋒頭 拉馬斯瓦米喊話：當選會特赦川普

成為美國第一位拍監獄照的前總統 川普吐心聲：感覺不舒服

【Daily Podcast】普丁哀悼回憶瓦格納首領普里格津／川普「自首投案」的嫌犯大頭照

川普重回老社群平台 監獄照加註「永不投降」

相關新聞

華爾街日報：川普回白宮 挺台恐動搖

距離美國大選還有一年多，但全球各國已經開始考慮川普再度入主白宮的可能性。華爾街日報引述分析人士報導，正角逐共和黨提名而人...

美大使探視被判死緩美公民

中美商務部長昨天會談，同日傳出在美國商務部長雷蒙多到訪北京前夕，美國駐北京大使伯恩斯獲准探視在囚的美國公民斯威丹。斯威丹...

持續腹痛腹瀉且健忘憂鬱 澳洲女大腦取出8公分寄生蟲

澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達8公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲。這條寄生蟲被取出時仍活著且...

雷蒙多抵北京 討論科技戰等5議題

美商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日晚抵達北京，成為今年第三位尋求讓美中兩大經濟體穩定緊張關係的拜登內閣首...

華爾街分析：聯準會低調 鮑爾實已戰勝通膨

華爾街日報(WSJ)報導，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)並沒敲鑼打鼓，宣告多次升息想讓經濟降溫已...

起訴愈多支持率愈高？川普踢鐵板 ABC民調49%認為他應停止競選

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)和艾普索斯(Ipsos)聯合民調顯示，前總統川普第四次遭檢方起訴後，支持度已未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦