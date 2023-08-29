華爾街日報：川普回白宮 挺台恐動搖

距離美國大選還有一年多，但全球各國已經開始考慮川普再度入主白宮的可能性。華爾街日報引述分析人士報導，正角逐共和黨提名而人氣居高不下的川普若再次勝選，美國對台灣的支持有可能動搖。

報導說，美國的盟友，包括法國和日本，認為川普反覆無常，不太有興趣培養長期結盟關係，以對抗俄羅斯和中國大陸的擴張政策；俄國和北京則認為川普是交易型領導人，有可能願意談成協議，以緩解烏克蘭和台灣等戰爭熱點區的緊張局勢。

政壇人士不願意公開發言得罪任何一屆政府，但各國受訪官員對川普重返世界舞台帶來的地緣政治影響，最普遍的擔憂之一是可能引發全球貿易戰。川普已威脅要對所有進口到美國的商品徵收新關稅，敵友皆然。

川普還威脅要讓美國退出北約組織。他的前國安顧問波頓最近說，川普若再當選，此事幾已成定局。部分國家正致力確保對烏克蘭的軍援，防範川普上台後縮減支持。

法國官員已示警歐洲盟國，有鑑川普可能回歸，歐洲須大幅擴增彈藥、飛彈防禦系統等軍武製造能力，以便自行供給武器給烏國。法國和東歐國家也正力推盟邦同意讓烏國加入北約，以嚇阻俄國入侵。

報導還說，分析家認為，如果北京在貿易問題上讓步，川普可能動搖美國對台灣的支持。對北京而言，雖然挑起貿易戰的是川普，但拜登維持了川普諸多對北京的強硬政策，除保留關稅，對大陸陸科技公司的限制亦擴大。