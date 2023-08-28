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美擬打造上千架AI無人戰機

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報廿七日報導，中國大陸在沿岸及南海部署大量反艦、防空飛彈美國軍事規畫者憂心，以美軍現有的軍機和武器系統組合，一旦與大陸發生全面衝突難以掌握優勢，若牽涉共軍侵台時更是如此。面對當前機隊縮小、機齡偏舊，美空軍正計畫打造一千至兩千架ＡＩ運行的無人機，藉此補強傳統機隊。

報導指出，美國新一代XQ-58A「女武神」無人實驗機具火箭引擎、飛行距離可橫跨中國大陸、有隱密性設計且能搭載飛彈，重要特點是由人工智慧（ＡＩ）驅使，可謂次世代無人機。美空軍盼藉以擴充戰力，並讓戰場上的駕駛員能掌控一批高性能的機器助手，透過將ＡＩ結合感測器，該機可望辨識並評估敵軍威脅，並在獲人類許可後展開攻擊。

美國與北京漸趨白熱化的國防科技主導權競逐中，掌握ＡＩ方面的優勢是關鍵之一。當前中方在海岸及南海的布防，已大幅牽制美國就潛在台海衝突的應對和避免損失能力。

數十年來，美國空軍打造的戰鬥機數量漸少，造價卻逐漸增加，如Ｆ—35戰機每架要八千萬美元（約台幣廿五點七億元），如今機隊規模是史上最小、機齡為史上最老。

美方擬借重的新世代ＡＩ無人機，被稱為「協同作戰飛行器」，每架成本則僅約三百萬美元（約新台幣九六三六萬元），遠比先進戰機低廉，因此部分軍方人士將此計畫稱為「可負擔的大軍」。

紐時引述美軍左貝少將表示，這或許並非面對未來的完美解方，卻能藉此以較少人力在戰局掌握數量。

美國 空軍 飛彈

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