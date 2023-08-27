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川普監獄照商品夯 川粉川黑都愛

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國喬治亞州法院廿四日公布前總統川普投案時拍下的歷史性監獄照，無論其支持者、競選團隊經理或政敵，都紛紛將其印在Ｔ恤、小酒杯、馬克杯、海報上甚至搖頭娃娃。路透廿五日報導認為，這反映美國的消費主義風氣以及國內政治的分裂。

川普因喬州十多項重罪指控被逮捕，這是他涉嫌企圖非法推翻二○二○年總統大選該州計票結果衍生的刑事案件一環。監獄照中的川普身穿海軍藍西裝、繫著紅領帶，頭髮閃爍光澤，緊皺雙眉盯著鏡頭。

川粉和競選團隊欣然接受這張監獄照，由於川普主張他所受的指控都出於政治動機，粉絲們也團結力挺。川普的拯救美國募款委員會正在販售「永不投降！」系列商品，包括每件卅四美元（約台幣一千元）印有川普監獄照的Ｔ恤、兩個十五美元（約台幣四八○元）的飲料架、每個廿五美元（約台幣八百元）的咖啡杯。川普兒子小唐納也正賣力推銷「釋放川普」監獄照系列Ｔ恤與海報。

由共和黨人士組成的知名反川團體「林肯計畫」照樣趕上這波熱潮，正趕售印有川普監獄照的玻璃小酒杯，杯上還寫著「有種放馬過來」（ＦＡＦＯ），而這是「川黑」間的團結口號。

在網路上廉價出售川普監獄照商品的林肯計畫共同創辦人威爾森，廿五日在Ｘ平台（前推特）挑釁川普競選團隊，叫團隊對他提告。威爾森說，川普支持者肯定認為監獄照是具影響力的影像，反對川普者亦復如此。

部分策士預估，這張照片可能替川普募得鉅款。愛荷華州共和黨籍總統選戰資深經理科契爾直言，到頭來競選團隊竟要慶祝川普因多項刑事指控被起訴。這有點悲哀，但美國政治就是如此。

川普 監獄 美國

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