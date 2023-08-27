川普民調 勝德桑提斯40百分點

美國總統拜登廿五日受訪時表示，在喬治亞州拍攝的監獄照中，瞪著鏡頭的前總統川普看來是個「帥哥」。另根據路透／易普索同日完成的最新民調，即使缺席黨內辯論，川普支持度輾壓居次的佛羅里達州州長德桑提斯，兩人差距近四十個百分點。該民調也反映出，德桑提斯在辯論後民調仍未見起色。

路透社／易普索最新民調顯示，即使拒絕與美國佛羅里達州州長德桑提斯和其他競爭對手辯論，川普仍在角逐共和黨總統候選人提名的競爭中遙遙領先。

根據該民調，德桑提斯獲一成三共和黨受訪者支持，仍位居第二，但依然遠遠落後川普。川普支持率高達過半的五成二，甚至比本月初路透／易普索民調的四成七還增加五個百分點。

美國總統拜登廿五日受訪時表示，在喬治亞州拍攝的監獄照裡，瞪著鏡頭的前總統川普看起來是個「帥哥」。（美聯社）

這項針對全美進行、為期兩天的網路民調共蒐集一○○四名美國成人的回應。其中包括三四七名共和黨員，衡量精確度的指標信賴區間約為六個百分點。

該民調也提出假設問題，即民主、共和兩大黨若真重演總統拜登對決川普的重磅戲碼，「如果今天就投票」會支持誰？結果川普以三成八贏過拜登的三成二。

德桑提斯和其他七位共和黨擬參選人參與在威斯康辛州密爾瓦基舉行的首場辯論會，川普和保守派評論員卡爾森的預錄訪談，則刻意選在同一時間於社群平台Ｘ（前推特）播出打對臺。

雖然已在四起案件被刑事起訴，川普仍在該辯論會前聲稱，由於他在各項民調中大幅領先，參加辯論沒任何政治好處。路透廿五日報導認為，最新民調結果也似乎證實此言不虛。

儘管德桑提斯辯論時站在講台中間，他鋒頭幾乎均被科技企業家拉馬斯瓦米遮掩，後者與前美國駐聯合國大使海里等人激辯。