星期人物／大砲拉馬斯瓦米 拚當川普接班人

「想阻止中國侵略台灣，就讓台灣每家每戶都有一把槍，看看習近平還能怎麼辦！」「美國將保衛台灣免受中國入侵，直到美國在半導體領域能夠徹底獨立！」

嗆陸挺台 吸引右派選民

這些驚人之語全出自印度裔美籍生技公司負責人拉馬斯瓦米。六月他宣布角逐共和黨總統初選提名時，民調支持率為零，八月已躍居黨內第三名，僅次於川普和佛州州長德桑提斯，但仍遙遙落後川普。日前在黨內第一次初選辯論遭圍剿，顯示競爭者已正視其威脅性。連特斯拉執行長馬斯克都誇他，稱他很有機會突圍。

卅八歲的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）意圖仿效川普贏得二○一六年大選的公式，同為商人從政、頻頻拋出另類構想，在初選競爭者中他獨尊川普，稱川普是廿一世紀最偉大的美國總統，只是礙於官司纏身，交棒時機已經來臨，他樂於承接使命，當選後將特赦川普，這些主張很吸引右派選民。

拉馬斯瓦米的戰略是把自己塑造成川普接班人，倘若在大選出線，他將是美國史上最年輕的總統。或是，退而求其次，爭取成為川普的競選搭檔。不過，他否認有意角逐副手，表示與其當二把手或三把手，不如繼續當企業家，更能推動落實理念。

創業致富 印度移民之子

辯論會中，其他對手猛攻他的政治歷練不足、不熟諳外交事務。前副總統潘斯批他是菜鳥，克里斯蒂說他講話很像ChatGPT。拉馬斯瓦米的回答也很川普風，就是用反擊代替回答，以羞辱回應羞辱。成效尚不得而知，但辯論會結束後，他的名字在美國的谷歌搜尋次數傲視群雄。

一九八五年出生於俄亥俄州的拉馬斯瓦米，是印度移民之子，畢業於哈佛大學生物系後，在耶魯大學取得法律學位；畢業後擔任對沖基金分析師，工作時發現許多藥廠放棄研發中的藥物且無關有效性。

二○一四年，他自創生技公司Roivant Sciences，並向大型藥廠購買尚未完成開發行銷的藥品專利權，公司市值八十六億美元（約台幣二七四○億元）。個人的身家淨值估計為三億五千萬美元（約台幣一一一億元）。