川普喬州投案 矢言「永不投降」

針對美國前總統川普被控非法謀畫推翻喬治亞州的二○二○年總統大選計票結果，廿五日是他投案的最後期限。他廿四日搭私人飛機再轉車前往喬州富爾頓郡看守所投案登記，僅用廿分鐘就完成投案程序，拍了美國史上包括現任和卸任總統在內的第一張監獄照。他當晚還繼二○二一年一月以來，首度重返社群媒體Ｘ（前推特），除發布他的監獄照，並在下方加註「永不投降」。

川普廿四日以廿萬美元（約台幣六四○萬元）交保，登記囚犯編號P01135809。這是他近五個月來，第四度被捕並投案登記。川普搭機飛往喬州途中，其競選團隊發布他堅稱無罪的訊息，同時重申「他們（其政敵及政治對手）在（藉由司法）干涉選舉」。

川普已面臨四項刑事起訴，共計九十一項指控，在喬州是面臨十三項指控，涵蓋他二○一七年一月就任總統前後和任內的行為。

川普留下眉頭深鎖的監獄照。紐約時報廿四日報導，美國監獄照傳統上被視為恥辱象徵，被告面色多陰鬱嚴肅，但同案十八名共同被告，部分卻在監獄照中微笑、神色喜悅。該報導認為，這意在表露蔑視控罪，也呼應川普對他的控罪一向笑話以待。

根據富爾頓郡公布的監獄照，同涉圖謀推翻上屆大選結果的川普前律師艾里斯、喬州共和黨黨部前主席夏佛皆面露微笑，川普保釋擔保人霍爾也顯現笑容，而被控散布選舉相關不實陰謀論的鮑爾，眼神亦帶笑意。

艾里斯對此說，在監獄照微笑是她決定秉持勇氣和信念面對司法程序，「他們偷不走我的快樂」，不會讓想嘲笑她的人得逞。

川普先前赴邁阿密和華府到案時，並未循例拍監獄照，使美國司法部法警局備受抨擊。如今川普終成首位留下監獄照的總統級人物。