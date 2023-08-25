川普自首「監獄大頭照」曝光！交保後首發聲：我沒做錯任何事

美國前總統川普日前遭到喬治亞州針對推翻2020年大選結果案起訴，川普已於當地時間24日晚間7時35分（約台灣時間上午7時35分）向喬州亞特蘭大富爾頓郡監獄自首，稍早交保後搭機離開。富爾頓警長辦公室也公布了川普的嫌犯大頭照，讓川普成為首位拍攝嫌犯大頭照的美國前總統

富爾頓郡警長辦公室稍早公開了川普在富爾頓郡監獄拍攝的監獄大頭照，根據監獄紀錄顯示，川普被捕，犯人編號為P01135809。

川普於美東時間晚間7時35分抵達富爾頓郡監獄，待了大約20分鐘，於美東時間晚間7時55分獲保釋離開，交保金額為20萬美元（約640萬元台幣）。

川普獲交保後在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場向媒體發表簡單談話，稱自己「沒有做錯任何事，大家都知道」，並說「應該能夠挑戰選舉，相信這次選舉被操縱」，語畢便走上機，準備回到位在新澤西州的一處房產。