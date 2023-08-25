缺席黨內辯論 川普笑對手「廢」

美國明年總統大選共和黨初選首場辯論廿三日登場，由福斯新聞負責轉播，但民調領先的前總統川普並未參加辯論，反而接受社群平台Ｘ（前推特）訪問，並在訪談中砲轟黨內初選對手，以及民主黨總統拜登。

川普婉拒參加在威斯康辛州密爾瓦基的辯論，而選擇了接受保守派前福斯新聞脫口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）的訪問。

在這場與黨內初選辯論同時間播出、內容不設限的訪談中，川普表示，他民調領先對手「五十至六十個百分點」，參加辯論沒意義。他抱怨說，「我要坐在那一、兩小時，然後被根本不該參選總統的人騷擾嗎？還是我應該上對我不是特別友善的新聞網（指福斯新聞）？」

許多民調顯示，川普遙遙領先德桑提斯多達約四十個百分點，而其他黨內對手的支持率皆不到一成，僅個位數。在八月公布的路透／易普索民調中，川普在全美獲四成七的共和黨員選票；德桑提斯僅一成三，月減幅度達六個百分點。各家民調也反映出，大多數共和黨員認為司法機關對川普的刑事起訴出於政治動機。

川普還形容民調居次的佛羅里達州州長德桑提斯「廢得可以」、曾是川普副手的前副總統潘斯令他非常失望，前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）則是「瘋子」。

川普在他新澤西州貝德敏斯特的高爾夫俱樂部接受訪談時，批評拜登是美國史上最糟糕的總統，還意有所指說，八十歲的拜登可能不會成為明年十一月總統大選的民主黨候選人。