影／女被鎖鏈纏身綁家中兩天身心受創 警公開戲劇性營救過程

美國肯塔基州（Kentucky）發生一件住家綁架案，一名女子被丈夫用鎖鏈綑綁在家兩天，警方獲報後前往營救，並在兩天後將嫌犯逮捕歸案。路易維爾警察局（Louisville Metro Police Department）於8月22日在Facebook上發布一則影片，將這名女子被鎖在家中兩天的戲劇性營救過程公諸於世。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月16日晚間，警方接獲鄰居通報，聽到女子痛苦的呼救聲從一棟破舊的屋內傳來。警方到場後試圖踢開門窗闖入屋內，卻發現建築物被完全封死。

幸運的是，這名女子自行從屋內將二樓窗戶擊破，警方則靠著鄰居提供的梯子，從二樓窗戶進入屋內。警方爬過破碎玻璃、進入臥室，找到了這名被綁在家中兩天，已經接近歇斯底里、渾身發抖的女子。

警方表示，「女子被骯髒的鎖鏈綑綁，脖子上掛著一條用鎖扣固定的鍊子，另一端則用螺絲固定在地板上。」接著，警方用用斧頭將地板上的鏈條打斷，並將女子攙扶到屋外，由消防員用斷線鉗安全地拆除了她脖子上鎖著的鏈條。獲救當下，受到極大創傷的女子不斷顫抖、哭泣，並向警方道謝。

女子獲救後兩天，警方將一名與女子共同育有一子的36歲男子莫伊塞斯·梅（Moises May）逮捕歸案。嫌犯承認犯行，並聲稱自己案發前一晚與女子發生爭執，將女子拖到浴室並剪除她大部分的頭髮，並在隔天將女子鎖在家中。

據嫌犯所述，女子與嫌犯爭執當晚就離開住屋，接著在隔天返家前來取回她的物品時，嫌犯便趁機將她捆鎖在家中，強迫她脫掉衣物、搧她巴掌，並對女子怒斥：「我告訴過妳，下次妳離開而不回家，我會殺了妳。」還奪走女子的手機。

警方最後以涉嫌綁架、恐嚇、騷擾、危害他人安全、傷害罪等罪名，將這名嫌犯逮捕。