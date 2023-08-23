快訊

80年代紅極一時！資深玉女「淪詐欺犯」疑潛逃出境 通緝15年期限已滿

影／女被鎖鏈纏身綁家中兩天身心受創 警公開戲劇性營救過程

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一女子被捆鎖在家中兩天後獲救，警方22日公布營救過程影片。圖／翻攝自Louisville Metro Police Department Facebook
美國一女子被捆鎖在家中兩天後獲救，警方22日公布營救過程影片。圖／翻攝自Louisville Metro Police Department Facebook

美國肯塔基州（Kentucky）發生一件住家綁架案，一名女子被丈夫用鎖鏈綑綁在家兩天，警方獲報後前往營救，並在兩天後將嫌犯逮捕歸案。路易維爾警察局（Louisville Metro Police Department）於8月22日在Facebook上發布一則影片，將這名女子被鎖在家中兩天的戲劇性營救過程公諸於世。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月16日晚間，警方接獲鄰居通報，聽到女子痛苦的呼救聲從一棟破舊的屋內傳來。警方到場後試圖踢開門窗闖入屋內，卻發現建築物被完全封死。

幸運的是，這名女子自行從屋內將二樓窗戶擊破，警方則靠著鄰居提供的梯子，從二樓窗戶進入屋內。警方爬過破碎玻璃、進入臥室，找到了這名被綁在家中兩天，已經接近歇斯底里、渾身發抖的女子。

警方表示，「女子被骯髒的鎖鏈綑綁，脖子上掛著一條用鎖扣固定的鍊子，另一端則用螺絲固定在地板上。」接著，警方用用斧頭將地板上的鏈條打斷，並將女子攙扶到屋外，由消防員用斷線鉗安全地拆除了她脖子上鎖著的鏈條。獲救當下，受到極大創傷的女子不斷顫抖、哭泣，並向警方道謝。

女子獲救後兩天，警方將一名與女子共同育有一子的36歲男子莫伊塞斯·梅（Moises May）逮捕歸案。嫌犯承認犯行，並聲稱自己案發前一晚與女子發生爭執，將女子拖到浴室並剪除她大部分的頭髮，並在隔天將女子鎖在家中。

據嫌犯所述，女子與嫌犯爭執當晚就離開住屋，接著在隔天返家前來取回她的物品時，嫌犯便趁機將她捆鎖在家中，強迫她脫掉衣物、搧她巴掌，並對女子怒斥：「我告訴過妳，下次妳離開而不回家，我會殺了妳。」還奪走女子的手機。

警方最後以涉嫌綁架、恐嚇、騷擾、危害他人安全、傷害罪等罪名，將這名嫌犯逮捕。

美國 綁架 警察

延伸閱讀

Preview

心誠則靈！她「拜完月老隔天被告白」 網一片好評：這間真的很猛

情侶約會被開槍襲擊 男友逃跑後20歲女子遭綁架殺害

四周全被野火燒光 這棟房子倖免全因屋主做了「這動作」

相關新聞

川普計劃主動到案…亞特蘭大監獄惡名昭彰 衛生差還充斥暴力

前美國總統川普因意圖推翻2020年大選結果而遭到起訴，他計劃於24日前往喬治亞州亞特蘭大市的監獄主動到案。這處監獄以環境...

影／女被鎖鏈纏身綁家中兩天身心受創 警公開戲劇性營救過程

美國肯塔基州（Kentucky）發生一件住家綁架案，一名女子被丈夫用鎖鏈綑綁在家兩天，警方獲報後前往營救，並在兩天後將嫌犯逮捕歸案。

尋求限制北京影響力 美國多州議會推動禁中資置產

「華盛頓郵報」報導，美國朝野兩黨正共同努力限制中國的影響力。在華府，白宮和國會議員尋求限制TikTok等中資企業；各州議...

夏威夷野火災情慘重！上千人下落不明 需DNA樣本鑑定罹難身分

夏威夷茂宜島本月8日爆發野火，火勢迅速蔓延，至少奪走115條人命，仍有上千人下落不明。官員今天請求居民提供DNA樣本，以...

女股神也搬走…4年158家華爾街公司遷離紐約

新冠疫情、通貨膨脹、犯罪頻發等一系列因素，正迫使愈發多人改變生活與工作方式，在遠程辦公風潮仍未消散之下，已有企業開始撤離...

全美生活費最貴 紐約曼哈頓擠下檀香山、舊金山

根據調查機構Council for Community And Economic Research(C2ER)新出爐的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦