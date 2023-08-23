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共和黨辦初選辯論 群雄力拚逆轉川普

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國共和黨總統初選辯論將於23日舉行，除了川普以外的候選人都想透過辯論增加支持度。（Photo from Wikimedia Commons）
美國共和黨總統初選辯論將於23日舉行，除了川普以外的候選人都想透過辯論增加支持度。（Photo from Wikimedia Commons）

美國前總統川普將不參與23日的共和黨總統候選人初選辦論，其他候選人盼藉此增加支持度！尤其是排名第二的佛州州長迪尚特、第三的拉馬斯瓦米與前副總統彭斯。目前川普在黨內以52%的支持度領先群雄，但1月時迪尚特曾與川普只差6%，其他候選人盼透過墮胎、教育議題爭取更多選民支持。

8人將參與辯論

根據《半島電視台》22日報導，共和黨將於23日舉行黨內總統初選辯論，但前總統川普將會缺席，他直言大家都已經知道他是誰，所以不想參與。不過這也給了其他候選人機會，目前參與者有迪尚特、商人拉馬斯瓦米、彭斯、參議員史考特、前聯合國大使海莉、前紐澤西州長克里斯汀、北卡州長博根與前阿拉斯加州長霍契森等8位候選人。

參與者必須要在美國至少20個州有4萬名捐款者，且民調平均支持度至少1%才能參加辯論，候選人需要在48小時前將相關申請文件繳交給黨部。此外，在辯論結束後，各候選人都要簽署一份聲明，表示無論結果為何，都會支持最終出線的候選人，但沒參與辯論的川普首先就發難表示不會簽署。

川普民調高 不屑辯論

過往批評川普甚多的紐澤西州長克里斯汀便呼籲川普今年要簽，他說，川普2016年大選就有簽這份聲明，沒必要今年突然就不簽。但川普可以這麼隨興，就是因為他的支持度遙遙領先其他人，最新民調顯示，目前川普的支持度為52%，下面依次為迪尚特14.5%、拉馬斯瓦米8.9%與彭斯4.2%。

不過川普18日的民調為54%，近日也有小幅下跌的趨勢，因此他最近也抱怨主辦辯論的福斯新聞網對他不友善，不願展示他打敗拜登的民調。《半島》則預測，參與辯論的候選人預計會聚焦在墮胎、教育與LGBTQ族群權益等問題，彭斯已經放話會討論墮胎議題。

在搖擺州辯論

美聯社》提到，辯論會預計在美東時間星期三在中部大城、位於威斯康辛州（搖擺州）的密爾瓦基舉行，晚上9點開始、11點結束，由福斯新聞網主辦，並由前白宮記者貝爾、脫口秀主持人麥卡倫主持。

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