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梅西百貨和Dick's股價崩跌 美零售業對消費支出拉警報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
梅西百貨財報雖好，但管理層表示，消費者財務狀況指標信用卡滯繳率上揚比預期更快。美聯社
梅西百貨財報雖好，但管理層表示，消費者財務狀況指標信用卡滯繳率上揚比預期更快。美聯社

梅西百貨（Macy's）和迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）股價周二雙雙爆出兩位數跌幅，兩家公司都對消費前景發出預警，呼應其他零售業者在這次財報季的基調，可見最近消費者支出最近的強勁表現已達到極限。

迪克調降本年度的展望，上季獲利三年來首見不如預期。梅西百貨財報雖好，但管理層表示，消費者財務狀況指標信用卡滯繳率上揚比預期更快。

運動用品連鎖店廸克在疫情帶動的戶外產品需求激增後，銷售放緩，留下了過剩的庫存。公司高層表示，商品失竊的情況也高於他們的預期。

梅西百貨財務長 Adrian Mitchell 在周二在法說會上說：「我們對消費者維持審慎態度。除了之前在法說會提到的阻力外，學貸寬限期10月起到期、較高的利率水準以及新增就業較少，都對消費者帶來新的壓力。」

梅西百貨 Jeff Gennette 說：「我們預期消費者所面臨的壓力將持續到今年年底，而當學生和畢業生開始償還聯邦學貸時，將會面臨額外的挑戰。」他也說，國際旅遊業尚未恢復到疫情前的水準。

Gennette 說：「消費者儲蓄仍然充裕，但他們在消費方面更加謹慎。他們更多的資金用於服務和體驗。」

梅西百貨收盤股重挫14%，迪克更崩跌24%。此結果也衝擊其他非必要消費類股的股價。連帶最近表現不佳Nike也遭殃，收跌1.4%，已連續9日下跌。

但對了解零售業第2季財報的投資人來說，梅西百貨和迪克百貨發出的警告並不令人意外。

Jefferies分析師Corey Tarlowe告訴巴隆（Barron's）：「消費者一直相對有韌性，但如果我們深究一些，有些證據可看出消費者手頭變得有點緊。」

其他零售商已提出相同的疑慮，Target、Home Depot 和Lowe's都警告，對大宗、可選度較高的買氣仍弱，這也是梅西百貨周二重申的看法。

如此趨勢讓尚未公布財報的零售業者蒙上陰影，Abercrombie & Fitch、Kohl's、Burlington Stores、Gap和Nordstrom。

迪克調降本年度的展望，上季獲利三年來首見不如預期。美聯社
迪克調降本年度的展望，上季獲利三年來首見不如預期。美聯社

疫情 學貸 庫存

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