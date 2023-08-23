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美商務部長下周訪陸 白宮：傳達降低風險意圖

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國商務部長雷蒙多下周訪問中國。（路透）
美國商務部長雷蒙多下周訪問中國。（路透）

美國商務部長雷蒙多下周將訪問北京與上海，這是今年第四位訪陸的美國高層官員；白宮國家安全顧問蘇利文22日表示，雷蒙多會再次對北京傳達美國無意脫鉤，而是希望降低風險。

蘇利文（Jake Sullivan）也說，中國大陸數月來降低基礎經濟數據的透明度是不負責任的做法；他說，穩定的中國經濟對全球都是好事，公開透明的數據有助於各國做出可靠的經濟決定，雷蒙多（Gina Raimondo）27日到30日訪問中國大陸時也會提到這些議題。

蘇利文表示，所謂降低風險指的是保護美國國家安全，並與盟友夥伴建立具韌性的供應鏈；這不只是美國立場，也是七大工業國（G7）夥伴共識。

追求降低風險（derisk）而非脫鉤（decouple），是蘇利文今年4月說明美國政策的用詞；他當時說，美國會結合盟友打造堅韌的供應鏈，並以小院高圍籬（small yard, high fence）的做法來保護美國的關鍵技術，意即畫下直接關係到美國國安的特定技術範圍，並以出口管制和投資審查等高強度措施，來保護這些技術，其餘部分則可對陸開放。

商務部22日表示，雷蒙多今日會晤中國大陸駐美大使謝鋒，兩人在雷蒙多訪陸之前，舉行富有成效的討論，雷蒙多提出對美國和美國企業與勞工來說重要的議題，也和謝鋒討論攸關美中商務關係、美國企業面臨的挑戰，以及可能合作的議題。

蘇利文表示，雷蒙多訪陸不會有特定的政策成果，這是美國政府管理複雜且競爭的美中關係的一環。

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