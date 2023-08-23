美限制清單解禁27陸企 陸歡迎

美國已將廿七家陸企與機構從「未經驗證清單」移除並解除限制，這是美國商務部長雷蒙多本月稍晚訪問北京之前向中國大陸遞出橄欖枝的訊號。大陸外交部對此表示歡迎。

在中美雙方公布雷蒙多訪中前夕，美國商務部宣布，工業和安全局（ＢＩＳ）將卅三個實體從「未經核實清單」剔除，其中廿七個實體位於中國。

美國商務部廿一日將包括化工業者與鋰電池原料製造商光華科技、感測器業者南京高華科技在內的二十七家陸企與機構移出「未經驗證清單」，該清單限制企業採購美國技術的能力。

根據美國商務部的聲明，這些陸企與機構是在成功完成終端使用檢查、使得商務部的工業和安全局可以建立他們的「合法性與可靠性」之後，獲允移出這份清單。

被列入這份清單的企業必須取得額外的許可，才能向美國企業與組織購買產品。除了這廿七家陸企獲移出未經驗證清單外，美國也把一些印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯企業移出這份清單。

大陸外交部發言人汪文斌昨對此回應，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出。這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

大陸方面顯然也試圖緩解兩國關係，總理李強周一向來訪的美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）代表表示，美中經濟互補更甚於競爭，「中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定」。

美國商務部在去年十二月曾將廿六家大陸實體從未經驗證清單移除，此前北京允許美方代表檢查這些企業是否合規。