美中宣布 雷蒙多周日將訪陸

中國大陸商務部昨宣布，應大陸商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多將於八月廿七日至卅日訪問大陸。美國商務部昨也表示，雷蒙多廿七至卅日訪問北京與上海，與中國政府官員及美國商業領袖會面。美方聲明表示，雷蒙多期待有具建設性的討論。

雷蒙多將成為繼美國務卿布林肯、財長葉倫和氣候特使柯瑞之後，近期第四位訪中的美國高階官員。這些官員的到訪迄今並未產生重大突破，但美中雙方熱切把這些會談形塑為雙方關係往有利方向發展一步。

彭博資訊與紐約時報報導，雷蒙多訪陸的目的之一是擴展雙邊經貿關係，還期望在美中商務部之間建立工作小組，討論美國對陸實施的出口管制，這些措施目的是防止先進的美國技術被中國大陸軍方使用。

在拜登政府試圖改善與中國惡化的關係之際，這些出口管制措施已引發來自北京的激烈反對聲音，而華盛頓的強硬派則推動對陸更多限制措施，還敦促不要與大陸官員談判。

另外，雷蒙多此行還將關切大陸近來取締外資企業行動，包括美商美思明智集團遭陸方裁罰將近一百五十萬美元。

上海第一財經引述北京大學國際關係學院教授王勇分析，雷蒙多赴大陸訪問，是近一段時間以來美國政府與中國政府加強溝通、穩定關係的系列舉措之一。雷蒙多訪中反映出兩點，一是美國主動採取一系列動作穩定中美關係，這符合雙方需要；二是中美儘管仍存在激烈競爭，依然存在諸多共同利益，特別是在經貿問題上。

中美商務部長上次會面為王文濤五月廿五日赴美參加亞太經合組織貿易部長會議期間，在華盛頓會見雷蒙多。當時雙方就中美經貿和共同關心的問題進行交流。中方就美對中經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達關切。雙方同意建立溝通管道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強溝通。