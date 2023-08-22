拜登喊話夏威夷倖存者「與你們同在」 美總統訪災區恐是雙面刃

美國總統拜登周一（8月21日）赴夏威夷茂宜島勘災，訪問了被大火夷平的歷史名城拉海納。這場世紀野火造成至少114人死亡。

拜登站在被野火燒得焦黑得百年榕樹旁說：「我知道這個小鎮我、這個社區的許多人都有這種感覺；你胸中那種空洞的感覺，就像被吸進了一個黑洞。」

「我向你們保證，我們會一直與你們同在，確保你們的聲音被聽見」，這位美國總統說。「我們將按照茂宜島人民的意願進行重建。火摧毀不了根。這就是茂宜島。這就是美國。」

美國當局被指反應過慢

拜登正試圖反駁外界對政府應變速度過慢的指責。這場災難摧毀了人口超過12000人的拉海納鎮，部分人批評官方反應緩慢，當地民眾對政府的表現感到憤怒。

美國前總統川普表示，拜登沒有更快造訪夏威夷是「可恥的」。但白宮解釋稱，拜登推遲了此次訪問是為了避免干擾當地官員和搜救工作。

當地居民則批評茂宜島官員沒有在火災發生時拉響警報系統。

《檀香山星廣報》（Honolulu Star-Advertiser）在拜登抵達訪問前便寫道，「在茂宜島的某些圈子裡，拜登可能不會受到熱烈歡迎」。

茂宜島遭到野火嚴重破壞

拜登攜第一夫人吉兒與夏威夷州州長格林（Josh Green）及其夫人一起走過拉海納鎮被野火肆虐的殘垣斷壁。將近兩周前，狂風肆虐的大火讓居民紛紛跳海逃生。總統夫婦還乘坐「海軍陸戰隊一號」直升機，俯瞰野火對島嶼的破壞程度。

許多房屋被野火徹底摧毀，其他建築物則僅剩外牆聳立，失去了旅游勝地拉海納昔日的蓬勃生機。

道路上到處是被燒毀的汽車殘骸。火災發生時，意識到出口處交通堵塞，許多駕駛棄車逃難。

官方預計，夏威夷野火的死亡人數還會上升，大約八分之一的災區仍有待搜索。

官員們警告，一些屍體被嚴重燒傷，恐造成辨識困難甚至難以識別身份。搜索罹難者的速度緩慢以及被確認身份的人數極少，也是造成家屬痛苦的另一原因。目前可能仍有數百人下落不明。

聯邦應急事務管理局局長克里斯韋爾（Deanne Criswell）為政府的應對措施做出辯護稱，拜登為期一日的訪問凸顯了他對確保夏威夷災後恢復的承諾，目前已有1000多名聯邦應急人員在夏威夷。

克里斯韋爾承認搜救過程可能比較緩慢，但聯邦政府已派出聯邦調查局、國防部和衛生與公眾服務部的專家協助進行艱難的的身份驗證工作。

總統訪問重大災區雖有其政治必要性，但也可能存在風險。

2005年，時任總統喬治·布希前往路易斯安那州視察卡崔娜娜颶風造成的歷史性破壞，批評者揪住他在飛越紐奧良上空時從空軍一號窗戶向外望去的照片，說他這種保持距離的訪問缺乏同情心。

2017年，當川普在颶風肆虐的波多黎各時，以投擲的方式向災民發放紙巾，批評者稱他的舉動傲慢且麻木不仁。

（法新社）

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