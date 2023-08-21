以「傳奇性」支持率大幅領先 川普喊話：不參加黨內總統初選辯論

美國前總統川普20日在旗下社群平台Truth Social發文表示，他不會參與美國共和黨初選總統辯論，因最新民調顯示，他以「傳奇性」支持率領先其他黨內候選人。

第一場共和黨初選總統辯論將於23日登場，共和黨首場黨內初選將於明年1月15日在愛荷華州舉辦。

BBC報導，川普寫道：「新的哥倫比亞廣播公司（CBS）民調剛出爐，我以『傳奇性』數字領先群雄」。

川普還寫：「人民知道我是誰、曾當過多麼成功的總統，任期內達成能源獨立、邊境與軍事強化、史上最大規模減稅及撤銷規範、無通膨、史上最強經濟，還有其他更多。我因此不會參與辯論！」

近來數次民調持續顯示，川普是共和黨人氣最高的候選人，儘管他有起刑事訴訟纏身。據哥倫比亞廣播公司最新民調，川普在黨內的支持率為62%，第二名的佛州州長德桑提斯支持率為16%。