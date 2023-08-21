店門口懸掛彩虹旗 女老闆竟遭男子開槍射殺

美國加州一名66歲女老闆蘿拉·安·卡爾頓（Laura Ann Carleton），因為在店門口懸掛彩虹旗，而遭當地一名男子持槍射殺。蘿拉在當地深受愛戴，許多民眾在得知消息後，帶著鮮花、旗幟到店門口悼念她。

根據《紐約時報》（The New York Times）與《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，蘿拉是一間服飾店Mag Pi的女老闆。18日下午，她和一名男子為了店外所懸掛，代表支持LGBTQ族群的彩虹旗而發生爭執，最後遭槍殺辭世。

據了解，男子在與蘿拉爭執時，說出許多對彩虹旗的貶低字眼。案發後，警方追捕開槍男子，由於他拒絕把槍放下，後來也被警方當街射殺。

蘿拉的女兒阿里·卡爾頓（Ari Carleton）形容母親無所畏懼，「她在她珍惜的地方去世，做著她喜歡的事情、捍衛著對她來說重要的事情。」

她表示，母親一向秉持「愛、接納和平等」的理念，且一直是社區的支柱。今年社區遭暴風雪襲擊時，蘿拉也和丈夫一起將商店設置成救濟中心，免費提供物資給受災戶。

阿里說，身為9個孩子母親的蘿拉，總是將他人的需求看得比自己重要，且十分關心他人，「我想讓世界記住她是誰。」

蘿拉的服飾店Mag Pi被社區團體Lake Arrowhead LGBTQ+列為商業盟友，該團體在Facebook上表示，「蘿拉並不認為自己是 LGBTQ+，但她花時間倡導此觀念、幫助社區的每個人」，並計劃日後為蘿拉舉行守夜活動。