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敢坐嗎？無人駕駛計程車才獲准在舊金山全境載客就撞上消防車

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
一輛Cruise無人駕駛計程車17日在舊金山交叉路口撞上一輛消防車，造成計程車上的一名乘客受傷。圖為Cruise無人駕駛計程車。路透
一輛Cruise無人駕駛計程車17日在舊金山交叉路口撞上一輛消防車，造成計程車上的一名乘客受傷。圖為Cruise無人駕駛計程車。路透

紐約時報報導，在美國加州當局批准無人駕駛計程車可以在舊金山全境服務的一周後，一輛戴了一名乘客的無人駕駛計程車就撞上一輛消防車，迫使業者將計程車隊數量減半。

加州公用事業委員會10日通過決議，允許Google母公司Alphabet旗下的Waymo，以及通用汽車旗下的Cruise無人駕駛計程車可以在舊金山全境提供全天候24小時的載客服務。

一輛Cruise無人駕駛計程車17日在舊金山交叉路口撞上一輛消防車，造成計程車上的一名乘客受傷。主管無人駕駛計程車的加州車輛管理局18日要求Cruise將在舊金山營運的車隊數量減半。上周稍早，另一輛Cruise無人駕駛計程車卡在新鋪的混凝土道路上。

Cruise18日同意將在舊金山營運的無人駕駛計程車隊數量減半。該公司目前在舊金山有400輛車全天營運，未來白天只有不超過50輛在路上跑，夜間有150輛。

舊金山 計程車 紐約時報

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