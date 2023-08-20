跳過初選辯論 川普改上專訪

美國前總統川普近幾周一直問助理和選舉場子群眾等人，他是否應該參加首場共和黨初選辯論，直到幾天前他還營造要在廿三日辯論當天最後一刻，出乎意料現身的氣氛。但紐約時報十八日引述多位知情人士報導，他已決定跳過這場辯論，改為接受前福斯新聞明星主播卡爾森的線上專訪。

接近川普人士近來不斷宣稱，他不太可能參加前兩場共和黨辯論，這兩場辯論均由共和黨全委會贊助，川普跳過首場辯論，無疑打臉全委會及主辦的福斯新聞。

共和黨全委會主席麥丹尼爾私下曾敦促川普參加辯論，七月甚至親自前往川普位於新澤西州的高球私人度假村，試圖當面說服。福斯新聞高層和主播亦不斷公開和私下遊說川普出席辯論，但川普公然抨擊福斯、私下也對福斯老闆梅鐸表露敵意。儘管如此，川普仍給福斯高層和主播留下他對參加持開放態度的印象。

八月川普宴請福斯新聞總裁華勒斯及執行長史考特。兩位知情人士透露，兩人離開晚宴時相信川普很可能參加。史考特亦曾前往貝明斯特度假村遊說。

川普出名地反覆無常，十七日在自創社群媒體真實社群發了一篇模稜兩可的貼文，為其一旦改變心意預留後路。