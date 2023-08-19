川普律師朱利安尼 妻離財散…沒錢打官司

美國前總統川普的律師朱利安尼曾是二○○一年九一一恐攻事件時，坐鎮全美第一大城紐約的大家長，如今卻因涉嫌陰謀破壞美國二○二○年總統大選結果而被控多項重罪。這位曾風光一時的前紐約市長，到底如何從雲端跌落？

川普官司纏身，其前私人律師朱利安尼也因協助川普推翻大選結果而受波及，龐大訴訟開銷使他手頭拮据。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，他四月曾赴佛羅里達州海湖莊園，懇求川普代付他如雪球般愈滾愈大的訴訟費用。

朱利安尼與其律師柯斯蒂羅四月下旬到海湖莊園，以個人名義懇求川普支付其高達七位數的法律費。但川普對此似不感興趣，僅口頭同意支付一些費用，並幫他舉辦兩場募款活動。幾個月後，川普的政治行動委員會撥款卅四萬美元，以支付朱利安尼的部分費用。

朱利安尼由於面臨一連串法律審查，在一起現已結束的調查中，其所有電子設備被聯邦調查人員扣押，導致他必須向數據供應商Trustpoint支付高額費用。

另，投票機公司Smartmatic對朱利安尼的天價誹謗訴訟也正進行。朱利安尼律師本周辯稱，他還有很多帳單沒付，這使朱利安尼非常羞愧。據傳他已將紐約公寓掛牌出售。

朱利安尼十四日又因試圖推翻喬治亞州選舉結果被起訴達十三項罪名，包括違反州反敲詐勒索法、教唆公職人員違反誓言、串謀偽造文件以及做出虛假陳述等。他則在被起訴後聲稱，這些指控是對美國民主的侮辱，將對司法系統造成不可挽回的傷害。

曾愛相隨的前妻茱迪斯說，這個男人一點也不像自己廿年前認識的英雄。「我為他感到遺憾、很悲哀。對大家而言，他已不是從前那個人了」。