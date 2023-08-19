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涉推翻2020大選結果案 川普律師團：明年總統大選後再庭審

聯合報／ 國際中心／綜合報導
前美國總統川普。(美聯社)
前美國總統川普。(美聯社)

前美國總統川普涉嫌企圖推翻二○二○年總統大選敗選結果，被檢方起訴。川普律師團十七日向聯邦法官聲請二○二六年四月再開始庭審，此一日期已超出明年總統大選很長一段時間。

川普律師團提出這項要求之際，司法部特別檢察官史密斯正推動本案於明年一月二日就展開庭審。本案是川普目前面對的四宗刑事起訴之一，他同時正爭取代表共和黨角逐明年總統大選。

川普律師團在文件中寫道，公眾利益在於正義和公平審判，而非急於做出判決。律師團主張，本案文件多到必須耗時數月才能審閱完畢，「若我們自今天起審閱這些文件，將需要以每天約九萬九七六二頁的速度進行，才能在擬議的陪審團遴選日期前，看完政府的初步文件」。

該律師團還比喻說，「就好比從現在到陪審團遴選期間，每天閱讀托爾斯泰作品『戰爭與和平』全文，從頭到尾、每天看七十八遍、日復一日」。

本案主審法官楚坎則預計廿八日決定庭審日期。

川普和其團隊亦同時批評檢方存在政治偏見。律師團十七日提交的文件中寫道，現任政府以刑事起訴對付其主要政治對手，也是即將到來的總統大選主要候選人。川普另外兩案已分別預定在明年三月及五月展開審理，包括涉嫌支付紐約州艷星「暴風女丹妮絲」封口費一案，以及在其私宅佛羅里達州海湖莊園起出聯邦政府密件案。

他還涉嫌企圖在喬治亞州推翻二○二○年總統大選結果相關的敲詐勒索案，庭審日期則尚未敲定。

川普 律師 大選

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