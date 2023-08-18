影／少女毒駕自撞害死男友 還曾在TikTok炫耀自己「很能吸」

美國俄亥俄州一名少女希莉拉（Mackenzie Shirilla）因為超速駕駛自撞，導致男友與車上友人不幸喪命。近期檢方公布調查結果，認為希莉拉是在吸毒後故意撞車謀殺男友，現在她面臨四項指控，之前在TikTok炫耀自己「吸毒不會受影響」的影片也被挖出來。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年19歲的希莉拉在2022年7月以時速100英里（160公里）駕車撞上一座倉庫的磚牆，導致當時坐在副駕駛座的男友魯索（Dominic Russo）和另一名坐在後座的友人弗拉納岡（Davion Flanagan）當場死亡。

由於撞擊力道過大，希莉拉自己也陷入昏迷，不過在醒來以後她表現得既悲傷又內疚，堅稱這次車禍只是一場意外。不過魯索的親友作證表示，之前曾看過魯索跟希莉拉吵架，還聽到希莉拉威脅魯索。

希莉拉在車禍後被檢查出車禍當時曾吸食大麻，身上還帶著迷幻蘑菇。雖然她的社群帳號已經上鎖，不過她在TikTok上炫耀自己「很能吸毒」的影片卻意外流出。希莉拉在影片中畫著大濃妝，還說自己「不是很酷，只是吸了很多毒也不會死」。

8月14日檢察官於法庭上指出，這起車禍根本不是「危險駕駛」，而是刻意的「謀殺」。希莉拉是想要跟魯索分手，才會不計一切代價撞車「殺人」，她將被求處無期徒刑，且面臨至少要服刑15年才得以假釋。

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