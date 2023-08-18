影／紐約租「夢幻公寓」 光第一個月就得砸掉67萬她傻眼

美國芝加哥一名女子日前在紐約找租屋處準備搬家，想不到當她找到夢想中的住處時，卻發現光是第一個月的租金、仲介費等其他雜支就需要2.1萬美元（約67萬台幣），讓她忍不住抱怨「這合法嗎？」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自芝加哥的派珀（Piper Phillips）跟男友在去年就已經住在紐約，不過當時她是跟男友還有另一名室友合租只有一間房間的家庭式公寓。派珀的租約將在8月到期，因此她跟男友近期正積極尋找新住處，不過她卻發現好房源超級難找，租屋網上的照片跟「根本就是詐騙」，通常都跟真實的樣貌完全不同。

派珀說要在紐約找房子超級難，簡直就像兼差另一份全職工作，需要花很多時間跟心力。不過更慘的是在她好不容易找到夢想中的房源以後，卻被要求支付超高費用。

這間位於曼哈頓中城（Midtown Manhattan）的房源光是每月房租就高達5350美元（約17萬台幣），除此之外還要支付相同金額的仲介費、一個月的押金、額外1000美元（約3.1萬台幣）的入住押金、1500美元（約4.7萬台幣）的管理費和1500美元（約4.7萬台幣）的入住費等等。

一名不具名的房地產經紀人告訴《紐約郵報》，這些多收取的費用可能不是進到仲介口袋，而是屋主收走了。屋主設立高額租屋門檻，是因為這種大樓本來就是設計來「賣」而不是設計來「出租」的。

由於費用實在太高，超過預算太多，派珀跟男友並沒有承租這處房源，兩人目前還在持續找房中。這也令派珀不得不抱怨，要在紐約找房子真的太難了。