坎伯：美日韓將建立三方熱線因應緊急狀況

美日韓峰會18日登場，白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）預告，未來將建立三位領導人熱線因應協調緊急狀況，並舉行年度峰會；此外，國安會官員表示，聯合聲明將納入強調台海和平穩定重要性。

坎伯在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）表示，預料美國總統拜登、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅會談到烏克蘭戰爭、會談到需要維持台海和平穩定，會談到在國際水域遵守國際規範是維護和平穩定的要件。

華爾街日報報導，三方峰會的協議內容將涵蓋情報共享、供應鏈和網路安全；除了強化飛彈防禦合作與聯合軍演，也會啟動預警系統來保護半導體和新興科技安全的供應鏈，並實施共同打擊假訊息的網路安全行動。

一般預料，首當其衝的是中國大陸和北韓。

北京批美日韓打造迷你北約，形成集團對抗。坎伯表示，他不認為亞洲國家這麼想，亞洲國家近年來在經濟、外交和軍事都承受來自中國大陸的巨大壓力，他們不願看到區域秩序被推翻。

坎伯表示，這些國家一直從保持穩定的對中關係中獲益，同時他們也看到中國大陸近年來的顯著改變，威脅國家與區域安全。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，這場峰會並非針對中華人民共和國；但他也說，當前印太區域更具戰略性也更加重要，某種程度上，區域環境也不如美國尋求的那般穩定和安全，還有很多事情要做。

國安會東亞與大洋洲資深主任拉普呼柏（Mira Rapp-Hooper）表示，美國在台灣議題的立場非常明確，台海是拜登和密切夥伴必談的話題，這與所有人息息相關，各國對於台海和平穩定的重要性都有明確立場，預計會納入聯合聲明。