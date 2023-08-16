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挺「台獨」美眾議員電郵遭中共駭客入侵！誓言確保對台軍售交付

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）15日表示，日前接獲聯邦調查局（FBI）警告，指他的電郵被中國駭客入侵，私人及競選訊息遭攻破。美聯社
美國內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）15日表示，日前接獲聯邦調查局（FBI）警告，指他的電郵被中國駭客入侵，私人及競選訊息遭攻破。美聯社

美國內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）15日表示，日前接獲聯邦調查局（FBI）警告，指他的電郵被中國駭客入侵，私人及競選訊息遭攻破。

彭博資訊報導，共和黨籍的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯，是美國眾院「台灣連線」小組成員，強力支持美國對台軍援。貝肯15日在X平台（前身為推特）表示，聯邦調查局（FBI）通知他，他個人和競選活動用的電郵在今年5月15日至6月16日被中共駭客入侵。

貝肯指出，「中共駭客利用微軟軟體中的一個漏洞，這可不是『使用者錯誤』造成的。」他指出，那次駭客攻擊還有其他受害者，中共積極進行網路間諜行動，對美國並不友好，他將努力「加班」，確保台灣的190億美元軍售順利全數交付。

貝肯的新聞秘書賽耶斯（Maggie Sayers）指出，貝肯於6月16日收到一封來自微軟的電子郵件，表明他可能遭到駭客攻擊，並建議他更改密碼。

賽耶斯說，在FBI通知他遭到駭客攻擊後，貝肯確定與政治策略、籌款和個人銀行資訊有關的電郵可能已外洩。她說，作為前美國空軍情報官員的他行事謹慎，一直避免寫有關中國和台灣的敏感電子郵件。

上個月，微軟報告說疑似來自中國的駭客滲透進包括美國在內全球約25個組織基於雲的電子郵件系統。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）是電子郵件被攻破的美國官員之一。華爾街日報引述知情人士報導稱，駭客還入侵了美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）的電郵賬戶。

對此，FBI尚未回覆置評請求。中國外交部稱有關駭客攻擊的說法是「假訊息」。

至於貝肯為什麼被駭客攻擊，貝肯寫道：「我反對維吾爾人遭到的種族滅絕和在西藏及香港的虐待。而且，我支持台灣獨立。」

駭客 美國 FBI

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