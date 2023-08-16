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涉推翻喬州敗選結果 川普再遭訴

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州法院官網14日一度放上起訴川普數項重罪的起訴書，但不久又撤下來。（路透）
喬治亞州法院官網14日一度放上起訴川普數項重罪的起訴書，但不久又撤下來。（路透）

美國前總統川普涉嫌推翻二○二○年喬治亞州敗選結果，十四日被喬州富爾頓郡大陪審團重罪起訴，罪名包括敲詐勒索違反喬州「反黑連坐法」、密謀偽造、申報假資料等。除川普外，還有十八人同案起訴。這是川普今年繼「封口費」、「密件門」以及推翻二○二○年大選結果之後遭到第四件刑事起訴。

遭喬州起訴後，川普批遭「政治迫害」。

富爾頓郡區域檢察官威利斯兩年多來調查川普及盟友企圖推翻二○二○年喬州敗選結果，向大陪審團提交證據之後，大陪審團十四日晚間決議起訴川普。同案被告還包括川普前私人律師朱利安尼、白宮前幕僚長梅杜斯、川普競選團隊律師伊士曼、驗票律師席妮．鮑威爾等人。

檢方表示，川普必須在八月廿五日前「主動到案」，否則將發出逮捕令。

川普被控罪名包括偽造文件與敲詐勒索；這些罪名一般是用來對付組織犯罪集團成員。這起案件起因於二○二一年一月二日的一通電話，當時川普敦促喬治亞州州務卿拉芬斯伯格「找出」足夠選票，讓他轉敗為勝。拉芬斯伯格拒絕。

ＣＮＮ分析，如果川普被喬州法院定罪，即使後來贏得二○二四年總統大選，想要干預判決結果難度也相當高，因為總統權限可干預聯邦司法，但無法延伸到州層級。就算共和黨籍喬州州長坎普想動用赦免權也很困難，因為必須經由特赦委員會通過。

川普 律師 大選

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