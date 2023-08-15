正妹老婆「失蹤」夫FB發文求救 警方調查發現根本他殺的

美國阿拉斯加州一名美軍痛下毒手殺害妻子，卻在行兇之後裝傻在臉書發文告訴大家「太太失蹤了」，疑似想藉此脫身，但最後還是被警方發現關鍵證據遭逮。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，21歲美國陸軍士兵扎立爾斯（Zarrius Hildabrand）在2022年12月時與莎莉亞（Saria Hildabrand）結婚。婚後兩人感情如膠似漆，不只常在社群媒體上po合照秀恩愛，莎莉亞還夫唱婦隨為了丈夫請調到阿拉斯加擔任軍中護理師。

8月7日晚間，扎立爾斯向警方報案宣稱妻子失蹤，他告訴警方，自己跟太太8月6日到市區慶祝生日，一直到當天凌晨2點才回家。扎立爾斯宣稱太太在8月6日早上9點到10點之間離家打工，不過由於前一晚宿醉所以妻子沒有開車，而且只帶錢包就出門了。

扎立爾斯說自己到當天晚上7點要去接太太下班時才發現妻子沒去上班，而且他馬上聯絡莎莉亞的爸媽，也跑到親近的朋友家找人，但就是找不到妻子。後來他在臉書上po文拜託大家幫忙找「失蹤」的妻子，沒想到警方深入調查後發現「人就是他殺的」。

據附近鄰居表示，8月6日凌晨2點45分左右有聽到扎立爾斯家中傳來槍聲，警方後來調查發現扎立爾斯家中有兩把槍，一把裝滿子彈，另一把卻少了一顆子彈。不僅如此，扎立爾斯在8月6日時出門買了新的床單、保潔墊、過氧化氫和大垃圾桶，行為非常可疑。

警方掀開新鋪的床單跟保潔墊，發現床墊滿是血跡，甚至連床架、地毯都滿是血跡，就連浴缸和地板也有清理過的血跡痕跡。警方後來在兩人住家附近的水溝找到莎莉亞的屍體，確認她是因槍擊一槍斃命。扎立爾斯被控一級謀殺罪、湮滅證據等罪，目前已被收押。