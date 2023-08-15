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美共和黨總統參選人再爆驚人發言：只保台到2028年半導體自主為止

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
爭取共和黨總統提名候選人的38歲企業家拉馬斯瓦米曾揚言發步槍給全台灣，如今語出驚人表示，「美國將保衛台灣免受中國入侵，直到在半導體領域取得徹底獨立」。美聯社
爭取共和黨總統提名候選人的38歲企業家拉馬斯瓦米曾揚言發步槍給全台灣，如今語出驚人表示，「美國將保衛台灣免受中國入侵，直到在半導體領域取得徹底獨立」。美聯社

紐約郵報報導，爭取共和黨總統提名候選人的38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）曾揚言發步槍給全台灣，如今再爆驚人發言，「美國將保衛台灣免受中國入侵，直到在半導體領域取得徹底獨立」，並強調2028年前將實現自給自足的晶片產業。

拉馬斯瓦米於當地時間14日接受廣播節目「修伊特秀」（The Hugh Hewitt Show）專訪談到，「當選第一任期內將帶領美國實現半導體業獨立，在此之前，習近平別干預台灣事務。」

拉馬斯瓦米甚至表示，一旦達成目標，美國不惜介入軍事衝突以保衛台灣的承諾將有所改變，「這在理性上才符合美國利益」。

中國國家主席習近平將統一台灣定為核心目標，且不排除訴諸武力實現目標。

目前美國採取所謂的「一中政策」，一方面認同北京論述，另一方面視台灣主權不容侵犯。同時，華府亦採取「戰略模糊」的外交政策，與台灣保持友好互動。

美國 半導體 台灣 晶片 習近平

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