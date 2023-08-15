美共和黨總統參選人再爆驚人發言：只保台到2028年半導體自主為止

對於美國二戰之後成為世界軍事強權的討論可謂汗牛充棟，但這些討論大多是從歷史和政治的角度切入。許多經濟和公共財政的切點卻付之闕如。既然美國成為世界軍事強國必然是透過大量資金投入的過程，為什麼這方面的討論如此缺乏呢？

2023-08-15 11:37