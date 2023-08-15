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川普4度被起訴！遭控「密謀非法推翻」喬治亞州大選結果

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普。法新社
美國前總統川普。法新社

根據美國喬治亞州14日公布的法律文件，美國前總統川普和其他18名被告遭控在喬治亞州2020年大選失利後，密謀非法推翻結果並試圖實施和參與犯罪活動，川普遭控13項罪名，是他今年3月以來第4度受到刑事指控。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）2021年2月起對川普及其同夥涉嫌干預大選的指控展開調查，這起案件起因於2021年1月2日的一通電話，當時川普敦促喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）「找出1萬1780票」，好讓他能在該州以些微票數贏過現任總統拜登，但拉芬斯伯格拒絕照辦。

富爾頓郡法院14日證實，已將喬治亞州選舉操縱案起訴書送交法官。檢方事後公布起訴書內容，川普被起訴13項罪名，包括偽造及教唆、敲詐勒索罪、違反就職誓詞等。

據報導，起訴書長達98頁，被告除了川普，還包括前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、前白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）、前白宮律師伊斯特曼（John Eastman）和前司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）等人。

川普 美國 大選

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