川普恐面臨今年第4次起訴

近兩年半來，美國喬治亞州富爾頓郡地區檢察官威里斯（Fani Willis）追查前總統川普及其政治盟友，是否企圖違法推翻二○二○年總統大選的喬州計票結果，下周將向大陪審團提交本案，傳喚相關證人。共和黨前喬州副州長鄧肯（Geoff Duncan）十二日證實已收到傳票，十五日將赴該郡法院在大陪審團前閉門作證。紐約時報十二日報導，川普接下來幾天內被第四度刑事起訴的可能性提高。

若川普在喬州被起訴，將是他近四個多月內第四度被起訴，也是他由於涉及違法推翻美國總統拜登二○二○年的勝選結果，所面臨的第二次起訴。川普已在紐約、佛羅里達州和華府被起訴，若遭喬州起訴，他必須親赴亞特蘭大出庭，維安措施將是很大陣仗。

鄧肯十二日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時表示，「就讓我們聽到關於川普和他身邊人士所作所為的完全真相」。鄧肯曾長期支持川普，但二○二○年大選後公開與川普決裂，並譴責川普及其盟友對喬州的大選開票結果散布許多假訊息。

喬州首府亞特蘭大的獨立記者奇迪也說，他收到通知，十五日在大陪審團前作證。他指稱二○二○年十二月在喬州州議會大廈，共和黨人士曾開會商討如何藉由「冒牌選舉人」，助川普改變其選票在喬州輸給拜登的結果。

此案檢察官威里斯為民主黨籍，一般預料包括川普在內，將有數名被告被起訴。民主黨前喬州參議員喬登、該黨越南裔前喬州眾議員碧．阮（Bee Nguyen）也表示收到傳票。

二○二○年十一月大選後，川普律師、共和黨前紐約市長朱利安尼曾在喬州參議院聽證會中，鼓吹缺乏根據的大選陰謀論，喬登及碧．阮皆曾出席相關聽證會，碧．阮還當場反駁朱利安尼的許多說詞。

近幾月來，威里斯曾強烈暗示將援引喬州強力的反詐騙法規，以多項罪名起訴被告。該州相關法規允許檢方除了起訴州內不法行為，還能夠以在其他州的所作所為，佐證嫌犯的犯罪意圖。去年至少有朱利安尼等十八人接到威里斯辦公室發函，告知已成為其調查目標。