野火毀旅遊商機…重建成本高達千億 夏威夷當局警告：旅客沒必要別來

「旅客沒必要的話，暫時不要來毛伊島旅遊，」夏威夷當局發出建議警告。夏威夷毛伊島野火造成89人死亡，更燒毀不少原住民文化的歷史資產。本次祝融城鎮「拉海納」，擁有百年教堂、美國最大的榕樹，每年都吸引200萬旅客，此次都付之一炬，影響夏威夷未來的旅遊商機，預估重建資費為 55 億美元（約新台幣1763億元）。

觀光景點大損失

《CNN》報導，美國夏威夷野火延燒多日，已造成89人死亡，成為夏威夷有史以來最嚴重的自然災害，夏威夷州州長表示，預計未來數天，死亡人數將大幅增加。聯邦緊急事務管理署官員格林伯格強調，現在第一要務就是搶救倖存者。

毛伊島上的城鎮「拉海納」是該地著名的觀光景點，有著夏威夷皇室的遺址、全美國最大的榕樹與百年教堂，每年有200萬名遊客慕名而來。然而，本次野火規模甚鉅，許多景點都遭到不可逆的損毀。

重建成本龐大

《PBS》報導，夏威夷事務辨公室主任琳賽表示，因為氣候危機，火災狀況變得更加嚴重，許多遺址就是當地原住民的歷史，但都隨著祝融化為烏有。

據太平洋災難中心（PDC）的說法，重建毛伊島的成本估計為 55 億美元。旅遊顧問本特指出，這是災區主要在拉海納，恐對觀光業造成重大損失，除了重建之外，「旅遊收入的潛在損失，對仰賴觀光的當地社區也是毀滅性的打擊」。

沒有警報惹爭議

至於為何本次夏威夷火災災情如此嚴重，美國俄勒岡州立大學氣候變遷研究所主任弗爾什曼指出，氣候變遷對火災風險的嚴重影響，加上乾旱、易燃植被和強風，導致火勢蔓延如此快速。

因為毛伊島常常受到風災、火山爆發等天災影響，島上設有用來警告自然災害的警報器，但在火災期卻沒有響起，引發民眾質疑。對此，夏威夷州長葛林表示，目前還不能直接判斷警報系統是否失靈，至於詳情還需要等待大火過後，針對器材進行檢測才能知曉。

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