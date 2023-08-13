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拜登「定時炸彈」說 白宮：是指陸內政

聯合報／ 編譯高詣軒、記者陳政錄／綜合報導
美國總統拜登。（路透）
美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登十日稱中國大陸正面臨經濟和就業問題，淪為「定時炸彈」，但除引用數據錯誤，也被指對北京的言論漸趨強硬。白宮對此表示，拜登政府一貫直言北京對各國的威逼，而中國官媒新華社十一日刊文回擊稱，其國內經濟恢復良好，拜登又玩起「拿中國說事」的老把戲，外界唱衰只會「在事實面前反覆碰壁」。

路透十一日報導，拜登十日在猶他州舉行的競選募款活動中向金主指稱，壞人出狀況就會做壞事，北京就正面臨麻煩。中國每年經濟成長率從過去的百分之八降至接近百分之二。但根據中國官方數據，其今年首季經濟成長率為百分之四點五，第二季為百分之六點三；首季國內生產毛額（ＧＤＰ）成長百分之二點二，四月至六月又季增百分之○點八。

白宮國安會發言人柯比十一日辯稱，拜登發言意在點出中國經濟、社會和文化等多層面問題，也反駁外界就美國對中言辭漸趨尖銳的質疑，聲稱白宮對中批評向來一貫，符合自身和盟友利益，也不諱言中方對鄰國和全球的恫嚇與脅迫。

柯比並形容美中關係是一段困難又複雜的雙邊關係，但拜登知道當去年十一月印尼峇里島「拜習會」時，他與中國國家主席習近平均認同雙方有必要在美中關係上發揮領導力，以及負責任地管控關係，「我們希望採取的方針並未（因定時炸彈說）有所改變」。

拜登六月亦曾暗批習近平為獨裁者，引發北京反彈，當時美國務卿布林肯才剛結束緩和雙邊關係的北京行。

拜登 北京

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