美史上首見 3特檢調查前後任總統

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日報導，特別檢察官以及他負責的調查工作讓任何一位總統聽到都頭疼，現在總統拜登及前總統川普皆感受甚深。目前竟有三位特檢同時對前任與現任總統展開調查，是美國史上前所未見。

特檢由美國司法部長任命，在不存在利益衝突下調查涉及總統及政府作為。自前總統卡特以來，除了歐巴馬，沒有一位總統未經特檢調查。司法部去年十一月任命史密斯（Jack Smith）負責多項針對川普的調查，包括涉嫌企圖推翻二○二○年總統大選結果與不當處理機密文件等。

一月獲任命的許景（Robert Hur）則曾任檢察官，負責追查拜登於卸任歐巴馬副手後，在其私人辦公室及私宅中起出政府機密文件。最新一位特檢則是德拉瓦州聯邦檢察官魏斯。

華盛頓郵報十一日則報導，民主黨原本的如意算盤是，選民僅聚焦前總統川普及其相關人士的官司與審判，孰料杭特也可能受審。

川普面臨的指控當然與杭特不同，尤其川普是前總統，而杭特雖貴為總統公子，但身分仍為一介平民。儘管如此，當前事態發展，仍為美國明年總統大選選戰注入不確定元素。

民主黨顧問兼資深選舉策士艾克塞羅德（David Axelrod）表示，他敢保證白宮對此很不是滋味。杭特被查，固然共和黨也難逃干係，但拜登的團隊沒人樂見，杭特的案子拖到大選年。