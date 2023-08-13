聽新聞
test
0:00 / 0:00

美司法部任命特檢 調查杭特案

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國司法部長賈蘭德十一日指派魏斯擔任特別檢察官，以深入擴大調查總統拜登兒子杭特（右）涉及的司法案件。圖為拜登父子二○一九年十月於拜登擔任副總統時，在華府一起看喬治城大學對決杜克大學的美國ＮＣＡＡ大學籃球賽。（路透）
美國司法部長賈蘭德十一日指派魏斯擔任特別檢察官，以深入擴大調查總統拜登兒子杭特（右）涉及的司法案件。圖為拜登父子二○一九年十月於拜登擔任副總統時，在華府一起看喬治城大學對決杜克大學的美國ＮＣＡＡ大學籃球賽。（路透）

美國總統拜登次子杭特的認罪協議破裂後，美國司法部長賈蘭德十一日宣布，任命德拉瓦州首席聯邦檢察官魏斯（David Weiss）擔任特別檢察官，深入調查杭特的財務及經商狀況，恐影響拜登競選連任的選情。

魏斯是美國前總統川普任命的聯邦檢察官，自二○一九年以來，他持續追查杭特涉及的境外商業交易案，近來調查杭特涉嫌逃漏聯邦稅和非法擁槍。衛斯獲指派為特檢後，將擁有更廣泛的調查權，除了前述案件，他還能進一步調查杭特和中國大陸及烏克蘭公司的交易，有無違反美國外國遊說法等法律規定。

另外，魏斯因此可在他研判認為合適的美國任何地方起訴杭特。魏斯已要求拜登老家德拉瓦州法官，駁回針對杭特的稅務案，表示檢方將在加州等其他地區審理此案。知情人士指稱，賈蘭德宣布這項任命前，白宮和杭特律師均不知情。杭特律師克拉克（Chris Clark）說，律師團仍認為可不經審判解決本案。

賈蘭德說，魏斯八日提出任命他為特檢的請求，理由是他正進行的調查，已達到自己應當被任命為特檢的階段。賈蘭德還說，魏斯擁有徹底調查杭特案件所需權力，將根據事實和法律，繼續獨立採取他認為適當的獨立步驟。衛斯也將繼續兼任德拉瓦州聯邦檢察官。

賈蘭德表示，司法部認為，若該部在某項案件中存在利益衝突，抑或公共利益認為有其必要，該部就會任命一位特檢負責調查該案。特檢平常的工作雖不受司法部指揮，但必須向司法部長報告。這也是賈蘭德以司法部長身分，第三度任命特檢。

共和黨國會議員一直緊咬杭特和拜登家族涉及的商業交易，並指控拜登用自己的政治地位暗助兒子，還批評給予杭特的認罪協議，認為跟司法部對川普的強硬立場相比，顯得過於寬鬆。

根據檢方十一日提交的法庭文件，杭特六月曾同意與魏斯就兩項聯邦稅務輕罪指控達成認罪協議，但七月時，稅務認罪協議和槍枝協議均告破局，檢方因此即將啟動法庭審理程序。法官要求杭特律師團十四日前答覆。

拜登 美國 川普

延伸閱讀

遭控經商涉不法 杭特「活在父兄陰影下」成拜登尋求連任軟肋

中國經濟欠佳 拜登酸「壞傢伙遇麻煩就會做壞事」

克魯曼：中國內政出問題 全球安全將帶來更大威脅

中國是定時炸彈? 環時回批抹黑、嗆美到處埋炸彈

相關新聞

美司法部任命特檢 調查杭特案

美國總統拜登次子杭特的認罪協議破裂後，美國司法部長賈蘭德十一日宣布，任命德拉瓦州首席聯邦檢察官魏斯（David Weis...

美史上首見 3特檢調查前後任總統

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日報導，特別檢察官以及他負責的調查工作讓任何一位總統聽到都頭疼，現在總統拜登及前總統川普...

拜登「定時炸彈」說 白宮：是指陸內政

美國總統拜登十日稱中國大陸正面臨經濟和就業問題，淪為「定時炸彈」，但除引用數據錯誤，也被指對北京的言論漸趨強硬。白宮對此...

美國夫婦夏威夷度假困火海 帶3孩跳海逃生浸水近4小時

夏威夷毛伊島（Maui）大規模山火仍未熄滅，死亡數字在8月12日升至80人。來自美國堪薩斯州（Kansas）的媽媽堤丹（Tee Dang）與丈夫、3名子女一起往夏威夷度假，她憶述當時如何面對猛烈火勢，最後一家要跳海逃生，在水中等待近4小時，最終獲救。

ChatGPT熱潮延燒美國職場 敲響業界資安警鐘

儘管微軟和谷歌等雇主出於擔心而祭出限制，路透及全球市調公司易普索（Ipsos）民調發現，美國各地許多工作者開始利用人工智...

遭控經商涉不法 杭特「活在父兄陰影下」成拜登尋求連任軟肋

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）的官司和吸毒黑歷史等個人問題，使他成為民主黨籍總統拜登的政治對手共和黨鎖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦