美司法部任命特檢 調查杭特案

美國總統拜登次子杭特的認罪協議破裂後，美國司法部長賈蘭德十一日宣布，任命德拉瓦州首席聯邦檢察官魏斯（David Weiss）擔任特別檢察官，深入調查杭特的財務及經商狀況，恐影響拜登競選連任的選情。

魏斯是美國前總統川普任命的聯邦檢察官，自二○一九年以來，他持續追查杭特涉及的境外商業交易案，近來調查杭特涉嫌逃漏聯邦稅和非法擁槍。衛斯獲指派為特檢後，將擁有更廣泛的調查權，除了前述案件，他還能進一步調查杭特和中國大陸及烏克蘭公司的交易，有無違反美國外國遊說法等法律規定。

另外，魏斯因此可在他研判認為合適的美國任何地方起訴杭特。魏斯已要求拜登老家德拉瓦州法官，駁回針對杭特的稅務案，表示檢方將在加州等其他地區審理此案。知情人士指稱，賈蘭德宣布這項任命前，白宮和杭特律師均不知情。杭特律師克拉克（Chris Clark）說，律師團仍認為可不經審判解決本案。

賈蘭德說，魏斯八日提出任命他為特檢的請求，理由是他正進行的調查，已達到自己應當被任命為特檢的階段。賈蘭德還說，魏斯擁有徹底調查杭特案件所需權力，將根據事實和法律，繼續獨立採取他認為適當的獨立步驟。衛斯也將繼續兼任德拉瓦州聯邦檢察官。

賈蘭德表示，司法部認為，若該部在某項案件中存在利益衝突，抑或公共利益認為有其必要，該部就會任命一位特檢負責調查該案。特檢平常的工作雖不受司法部指揮，但必須向司法部長報告。這也是賈蘭德以司法部長身分，第三度任命特檢。

共和黨國會議員一直緊咬杭特和拜登家族涉及的商業交易，並指控拜登用自己的政治地位暗助兒子，還批評給予杭特的認罪協議，認為跟司法部對川普的強硬立場相比，顯得過於寬鬆。

根據檢方十一日提交的法庭文件，杭特六月曾同意與魏斯就兩項聯邦稅務輕罪指控達成認罪協議，但七月時，稅務認罪協議和槍枝協議均告破局，檢方因此即將啟動法庭審理程序。法官要求杭特律師團十四日前答覆。