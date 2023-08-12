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美國夫婦夏威夷度假困火海 帶3孩跳海逃生浸水近4小時

香港01／ 撰文：成依華
2023年8月9日美國夏威夷州毛伊島拉海納鎮因颶風助長野火蔓延，拉海納附近濃煙滾滾。（Reuters）
2023年8月9日美國夏威夷州毛伊島拉海納鎮因颶風助長野火蔓延，拉海納附近濃煙滾滾。（Reuters）

夏威夷毛伊島（Maui）大規模山火仍未熄滅，死亡數字在8月12日升至80人。來自美國堪薩斯州（Kansas）的媽媽堤丹（Tee Dang）與丈夫、3名子女一起往夏威夷度假，她憶述當時如何面對猛烈火勢，最後一家要跳海逃生，在水中等待近4小時，最終獲救。

堤丹與丈夫、3名年齡由5歲至20歲的子女赴毛伊島度假，在大火發生時，他們一家8月8日正在海邊拉海納鎮（Lahaina Town）駕駛着租來的汽車。堤丹接受英國廣播公司（BBC）訪問稱，他們逐漸發現周圍的汽車開始着火，此令他們決定抓起食物、食水及手機等物資，然後衝進海裏躲避。

她稱現場已有其他人同樣走進水裏，她們一家人在水裏等待長達近4小時。

據堤丹描述，這是一次痛苦的考驗，他們身後的天空因為大火煙霧而變得一片昏暗，他們都不知道自己是否能活着度過，甚至在某一刻，其中一名孩子在水裏暈倒。由於陸上有汽車爆炸，他們又一度被迫要到更深的水域，以躲避爆炸碎片。

5人最終獲消防員救出，帶領他們逃出生天，不過在逃難過程中，整家人都有燒傷，堤丹更弄傷腿部。

這場大火成為美國夏威夷州歷來最致命的自然災害，死亡人數超過1960年的夏威夷海嘯，當時有61人死亡。

州長格林10日視察重災區拉海納鎮後稱，重建拉海納鎮需要多年時間，那裏多達1700座建築物遭摧毀，他形容大約80%的區域已不復存在（about 80% of Lahaina is gone）。

圖為2023年8月9日，美國夏威夷州毛伊島拉海納鎮因颶風助長野火蔓延，海濱街區被燒成廢墟。圖為置於海邊的一艘船仍在燃燒。（Reuters）
圖為2023年8月9日，美國夏威夷州毛伊島拉海納鎮因颶風助長野火蔓延，海濱街區被燒成廢墟。圖為置於海邊的一艘船仍在燃燒。（Reuters）

據英國廣播公司（BBC）指，約有1000人的下落不明，夏威夷官員解釋大部份通訊中斷，所以有人可能無法立即與家人和朋友聯繫上，導致有「1000人失蹤」的說法。他們認為真實的失蹤人數應該不至於這麼多，但也擔心真的有數百人失蹤。

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文章授權轉載自《香港01》

夏威夷 家人 失蹤 美國

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