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接生不慎扯斷嬰兒頭！美醫師掩蓋真相：建議直接火化

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國喬治亞州21歲孕婦羅斯（圖右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。美聯社
美國喬治亞州21歲孕婦羅斯（圖右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。美聯社

美國喬治亞州日前發生一起嚴重醫療疏失，一名醫師在替21歲產婦分娩時因施力不當，不慎將嬰兒的頭顱扯了下來，甚至還試圖掩蓋真相。

NBC報導，21歲孕婦羅斯（Jessica Ross）和其伴侶泰勒（Treveon Isaiah Taylor Sr.）9日召開記者會，他們的委任律師宣布對喬治亞州南部地區醫療中心（Southern Regional Medical Center）和醫師朱利安（Tracey St. Julian）提告。

羅斯7月9日在喬治亞州南部地區醫療中心分娩，醫師朱利安原本是採用自然順產的方式接生，但在出現「肩難產（胎兒肩膀卡住）」的狀況下，醫生並未迅速改為剖腹產，而是用力拉扯嬰兒的頭部。

大約過了3小時後，朱利安才為羅斯進行剖腹產，但那時胎兒心跳已停止。孕婦委任律師、擁有醫師執照的艾蒙德（Roderick Edmond）表示，院方透過剖腹產拿出嬰兒的軀幹，但頭顱是透過孕婦陰道移出的，並指羅斯和泰勒更早之前有要求進行剖腹產，當然嬰兒仍有機會存活，但遭到拒絕。

喬治亞州南部地區醫療中心發聲明表示，由於隱私法，無法談論特定患者的醫療行為，但否認相關指控，強調院方承諾替每位患者提供富有同情心、優質的護理，稱如此憾事令人心碎，並補充說朱利安不是院方員工，將採取行動應對此一情況。朱利安辦公室電話則無人接聽，也未回覆電郵的置評請求。

羅斯和泰勒在記者會上並未發言，他們的律師還指控醫院試圖掩蓋這起事件，院方先是用毯子包裹住胎兒，營造出頭顱和身體依然相連的假象，同時還阻止胎兒屍檢並勸誘羅斯將嬰兒火化。

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