聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登：北京恐成定時炸彈威脅全球

聯合報／ 記者張文馨、國際中心／綜合報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登十日在猶他州鹽湖城的競選活動中說，中國大陸的經濟目前面臨瓶頸，這會使北京在許多情況下，成為威脅全球的定時炸彈。拜登還說，壞人出狀況就會做壞事，美國仍然希望與北京維持理性關係。

當美國面臨通膨問題時，中國則面臨經濟發展疲軟和勞動力老化問題。綜合彭博資訊、路透及法新社報導，拜登擔憂全球第二大經濟體中國將成為一枚威脅全球的定時炸彈。拜登指稱，中國失業率居高不下，陷入困境，這樣不妙，因為壞傢伙遇到麻煩時，就會做壞事。他尋求理性的美中關係，雖無意傷害中國，但會密切關注中方行動。

美國政府九日宣布禁止美國投資中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（ＡＩ）領域，以確保共軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國安。拜登前述言論，預料將再次引發北京反彈。

另外，美國國家情報總監辦公室（ＯＤＮＩ）十日公布國家情報戰略，定義未來四年戰略方向。中國和俄羅斯仍然是美國最重要戰略競爭對手，中國是唯一有能力又有意願重塑國際秩序的國家；俄羅斯固然威脅歐亞安全秩序，但俄方缺乏中方擁有的跨領域能力。

美國 拜登 北京

延伸閱讀

美股盤前重點／7月PPI升幅超預期 受服務價格上漲推動

美國被控「援烏克蘭的錢轉給台灣」 烏外長這麼說

美伊釋囚協議新進展 5美公民改軟禁

【Daily Podcast】夏威夷毛伊島野火：已知53人喪命，預估上千人失蹤／烏克蘭反攻停滯，俄羅斯堅守邊境以拖待變？

相關新聞

拜登：北京恐成定時炸彈威脅全球

美國總統拜登十日在猶他州鹽湖城的競選活動中說，中國大陸的經濟目前面臨瓶頸，這會使北京在許多情況下，成為威脅全球的定時炸彈...

大馬6州選前拚選票 馬來候選人：一票也不能少

馬來西亞州選明天投票，選前14天的競選期間候選人努力拉票，北馬吉打州候選人阿斯米魯到半夜還扯著嗓門在小小的競選帳棚內與鄉...

畫面曝光！「就像在下火雨」 夏威夷州茂宜島居民憶世界末日般景象

肆虐美國夏威夷州茂宜島的野火已經持續了幾天，死亡人數10日晚間已經上升到至少55人，失蹤人數仍然不明，西岸拉海納鎮（La...

好萊塢罷工輪迴：爭取「重播費」的漫長戰鬥

串流媒體的出現，原本帶給影劇產業工作者新的工作機會，然而近年來隨著傳統好萊塢影業紛紛投入串流市場後，這種以巨量內容與廉價訂閱模式以獲取大量收視訂戶的模式，或許短時間帶給產業生機，但現在編劇們發現，巨量內容市場的需求，雖然讓編劇有更多工作機會，但是收入卻沒有因此提升。

夏威夷野火釀災 外交部：部分僑胞財產受損安全無虞

夏威夷毛伊島近日遭野火肆虐導致嚴重災情，外交部今天表示，根據駐處掌握，若干台灣僑胞財產因火災影響受損，人身安全無虞，已撤...

現場如戰區！夏威夷野火釀53死 遊客驚呼：像被炸彈轟炸過

夏威夷毛伊島野火至今已奪走53條人命，幸運逃出災區的遊客今天述說被困那幾天沒食物、沒供電的慘狀，但仍慶幸能夠逃離那個「宛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦