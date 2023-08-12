拜登：北京恐成定時炸彈威脅全球

美國總統拜登十日在猶他州鹽湖城的競選活動中說，中國大陸的經濟目前面臨瓶頸，這會使北京在許多情況下，成為威脅全球的定時炸彈。拜登還說，壞人出狀況就會做壞事，美國仍然希望與北京維持理性關係。

當美國面臨通膨問題時，中國則面臨經濟發展疲軟和勞動力老化問題。綜合彭博資訊、路透及法新社報導，拜登擔憂全球第二大經濟體中國將成為一枚威脅全球的定時炸彈。拜登指稱，中國失業率居高不下，陷入困境，這樣不妙，因為壞傢伙遇到麻煩時，就會做壞事。他尋求理性的美中關係，雖無意傷害中國，但會密切關注中方行動。

美國政府九日宣布禁止美國投資中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（ＡＩ）領域，以確保共軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國安。拜登前述言論，預料將再次引發北京反彈。

另外，美國國家情報總監辦公室（ＯＤＮＩ）十日公布國家情報戰略，定義未來四年戰略方向。中國和俄羅斯仍然是美國最重要戰略競爭對手，中國是唯一有能力又有意願重塑國際秩序的國家；俄羅斯固然威脅歐亞安全秩序，但俄方缺乏中方擁有的跨領域能力。