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人為氣候變遷 讓野火更易蔓延

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

夏威夷茂宜島這次野火災情前所未見，火勢擴散異常迅速，致多人傷亡。美國俄勒岡州立大學俄勒岡氣候變遷研究所主任弗萊什曼指出，火勢迅速蔓延原因可能有三：乾旱、易燃植被、強風吹拂，也和人為氣候變遷有關。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述弗萊什曼指出，氣候變遷使全球乾燥、炎熱的環境惡化，野火更容易發生並蔓延。

據美國內布拉斯加大學「乾旱監測」研究中心，茂宜島三分之一地區面臨中度乾旱狀態，部分地區為嚴重乾旱。據ＣＮＮ，這次野火發生地點與乾旱地區有部分重疊。

科學家指出，隨著全球溫度上升，乾旱將更加嚴重，高溫侵襲時，乾涸的土地與植被將成為野火燃料，若加上強風吹拂，讓火勢往人類聚落蔓延，就可能發生致命火災。

茂宜島的植被也助長了火勢蔓延。夏威夷野火管控組織二○一八年的報告指出，人為引進的易燃、非原生草類與灌木叢，使茂宜島受野火威脅的風險劇增。如今，夏威夷約有四分之一土地被易燃的非原生植被覆蓋。

颶風多拉外圍環流帶來的強陣風也是茂宜島野火迅速竄燒的原因。弗萊什曼指出，強風使該區植被、空氣及土壤變得更乾燥，也讓野火發生機率大大提升。弗萊什曼說：「若已有高溫、乾燥及零星火花等條件，當強風吹拂，野火就更可能迅速蔓延」。

整體而言，她表示，極端氣候現象在全球都愈來愈常見。

美國 氣候變遷 夏威夷

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